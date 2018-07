Dem zunehmend wichtigen Faktor Musik im Tourismus widmet sich am 29. August 2018 die Cologne die Music Tourism Convention im Hotel Pullman.

Welche Rolle spielt die Musikkultur im touristischen Angebot einer Region? Welche Festivals, welche Clubszenen, welche Genres und Künstler prägen eine Stadt und sind Anreize für Reisende? Und wie kann man die lokal verwurzelten, kreativen musikalischen Potentiale und Schätze touristisch erfahrbar machen? Diese und weitere Fragen werden im Hotel Pullman Cologne mit über 20 Referenten aus der ganzen Welt in Panels und Round Tables diskutiert.

Mit Spannung werden außerdem die Präsentationen beispielhafter Musiktourismus-Projekte erwartet, etwa aus der Stadt der Beatles, Liverpool, aus Mississippi, der Heimat des „King of Rock ’n’ Roll“ Elvis Presley, aber auch aus NRW, das mit dem innovativen Stadtentdeckungsprojekt „Sound of #urbanana“ per Web-App an pophistorisch bedeutsame Orte in Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet führt. In weiteren Vorträgen berichten Experten aus Kobe, Sydney oder Manchester über andere Vorbilder aus der Praxis. Mit einem eigens zusammengestellten Programm ergänzt Düsseldorf Tourismus die Music Tourism Convention am darauffolgenden Tag. Die nationalen und internationalen Experten erleben vor Ort aus erster Hand, wie Popmusik-Historie in ein modernes Tourismuskonzept eingebunden werden kann.

Dass die dritte Auflage des weltweit bedeutendsten Kongresses dieser Art nun in Köln und damit erstmals auf europäischem Festland stattfindet, liegt wiederum auch am musiktouristisch reizvollen Potenzial der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, die international für ihre pulsierende Musik- und Clubszene bekannt ist. Die Domstadt gilt unter anderem als Zentrum moderner elektronischer Musik.