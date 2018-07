Bis zur letzten Minute wurde geräumt, dekoriert und geputzt, damit das jüngste und bereits vierte a-ja Resort pünktlich zur Travemünder Woche an den Start gehen konnte.

Das a-ja Resort in Travemünde liegt an der Mündung von Ostsee und Trave. Fast alle der 242 Zimmer bieten den Gästen einen Ausblick auf das Wasser. Das Interieur ist in Sand- und Blautönen gehalten und lehnt sich durch verschiedene Designelemente an den Standort an. Im resorteigenen Restaurant mit Außenbereich wird Frühstück und abends ein wechselndes Buffet angeboten. Drinks gibt es an der Lounge Bar, die sich über zwei Etagen erstreckt. Entspannung bietet der großzügige Spa-Bereich auf über 2.000 Quadratmetern mit Seebad, 25-Meter-Innenpool, Außenpool und vier Saunen. Modernste Fitness- und Cardio-Geräte für ein umfassendes Work-out erwartet die Gäste im Fitnessbereich. Body- und Beautybehandlungen werden im „Nivea-Haus“ angeboten.

Weitere a-ja-Eröffnungen sind im November in Zürich sowie Ende des Jahres in Ruhpolding geplant.