Gute Umsätze bei steigenden Belastungen, so das Fazit des Dehoga-Branchenberichts für das Frühjahr 2018. Zwar beurteilt das Gastgewerbe das zurückliegende Winterhalbjahr mehrheitlich positiv. Allerdings beklagen 46,8 Prozent der Gastronomen und 38,5 Prozent der Hoteliers Ertragsrückgänge. Steigende Betriebskosten, ausufernde Bürokratie, starre Arbeitszeiten und die ungleiche Besteuerung von Speisen drücken auf die Stimmung. Ein Gespräch mit Dehoga-Präsident Guido Zöllick.

Top hotel: Herr Zöllick, das Wachstum der Hotellerie hierzulande hält ungebrochen an. Dennoch gibt es Gewinner und Verlierer. Was macht den Unterschied?

Guido Zöllick: Der positive Trend zu Städte- und Geschäftsreisen schlägt sich in den Auslastungszahlen der Hotels in den Metropolen und touristisch relevanten Destinationen nieder. Vom Boom beim Deutschlandurlaub profitieren vor allem die Betriebe an den Küsten und in den Ferienregionen im Süden. Im Aufwind befindet sich die Markenhotellerie, die kleine Pension in der B-Lage hat es dagegen schwerer. Der Wettbewerbsdruck in der Branche nimmt weiter zu. Wir registrieren derzeit eine Vielzahl ausländischer Investoren und eine beispiellose Expansions-, aber auch Konsolidierungswelle. Spezialisierung und Individualisierung werden immer wichtiger. Nur wer es schafft, sich auf die sich permanent ändernden Gästewünsche einzustellen, wer konsequent und laufend investiert, wird dauerhaft bestehen.

Top hotel: Warum schlägt sich das Umsatzwachstum nicht in den Erträgen nieder?

Zöllick: Trotz steigender Gäste- und Umsatzzahlen gelingt es vielen Betrieben in der Tat nicht, zufriedenstellende Erträge zu erzielen. Häufig steigen die Kosten schneller als die Einnahmen. Probleme bereiten den Betrieben vor allem hohe Betriebskosten, immer neue bürokratische und damit teure gesetzliche Auflagen sowie steigende Personalkosten. Vor dem Hintergrund des stark umkämpften Marktes können die Betriebe aber nicht im gleichen Maße ihre Preise anpassen.

Top hotel: Sie plädieren für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Worum geht’s?

Zöllick: Wir benötigen im Gastgewerbe dringend die Möglichkeit, die Arbeitszeit freier verteilen zu können. Im Koalitionsvertrag sind Experimentierräume vorgesehen, die lediglich tarifgebundenen Unternehmen gestatten, auf der Basis einer Tariföffnungsklausel eine Betriebsvereinbarung zur flexibleren Gestaltung der Höchstarbeitszeit abzuschließen. Aber nur wenige hundert Betriebe von den 222.000 in unserer Branche haben einen Betriebsrat, der dafür notwendig ist. ›Politik beginnt beim Betrachten der Wirklichkeit‹ heißt es so oft aus dem Mund prominenter Politiker. Genau das erwarten wir.

Top hotel: Was erwarten Sie konkret?

Zöllick: Wir brauchen endlich Antworten auf die typischen Fallkonstellationen im Gastgewerbe – bei schönem Wetter im Biergarten, bei verspäteter Anreise der Busreisegruppe, bei Hochzeitsfeiern, wenn die Gäste länger als verabredet feiern möchten. Gastfreundschaft kennt kein starres Arbeitszeitkorsett. Im Interesse unserer Gäste und Betriebe, aber auch vieler Mitarbeiter erwarten wir eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes. Wir haben dazu konstruktive Vorschläge unterbreitet. Unser Lösungsvorschlag eins: eine Wochenarbeitszeit nach EU-Recht. Lösungsvorschlag zwei wäre die Möglichkeit, zum Beispiel an zwei oder drei Tagen der Woche mit Zustimmung des Arbeitnehmers die Arbeitszeit auf zwölf Stunden zu erhöhen. Bei unseren österreichischen Nachbarn hat jetzt das Gesetzgebungsverfahren zur Flexibilisierung der Arbeitszeit begonnen. Eine Reform des starren Arbeitszeitgesetzes ist auch in Deutschland überfällig, damit dann gearbeitet werden kann, wenn die Arbeit anfällt.

Top hotel: Aus Brüssel kommen immer neue Vorgaben auch für die Gastronomie und Hotellerie. Wie ›europäisch‹ will die Branche sein?

Zöllick: Bei allem Unmut über die oft überflüssige EU-Regulierungswut will das Gastgewerbe ›europäisch‹ sein – und bleiben. Mit Blick auf die weltpolitischen Krisenherde brauchen wir sogar mehr Europa als weniger. Voraussetzung ist, dass sich die Europäische Union auf ihre Kernaufgaben konzentriert und sich geschlossen positioniert, um die immensen Herausforderungen vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Handelspolitik gemeinsam zu meistern. Frieden und Stabilität sind das Fundament für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Tourismus. Bei neuen Regelungswerken sollte sich die Europäische Union auf das beschränken, was wirklich notwendig ist. Wir können aber auch von Europa lernen. In den meisten EU-Staaten gelten für die Gastronomie reduzierte Mehrwertsteuersätze. Damit erkennen diese Länder auch die wichtige Bedeutung unserer Branche an. So drückt sich Wertschätzung für die Gastgeber aus.

Top hotel: Wie unterstützen Sie als Verband, die Bürokratisierung abzubauen?

Zöllick: Es ist die Summe immer neuer Vorschriften, ob die bereits erwähnte Allergenkennzeichnung, das Hygiene-Konzept HACCP, oder jetzt ganz aktuell die Datenschutzgrundverordnung, die für immensen Unmut und Frust in den Betrieben sorgt. Eine Vielzahl von Dokumentationspflichten zwingt die Unternehmer an den Schreibtisch, anstatt bei ihren Gästen sein zu können. Über Stellungnahmen, in Publikationen, auf Veranstaltungen und in persönlichen Gesprächen erklären wir den politisch Verantwortlichen die Betroffenheit des Gastgewerbes und bringen die Erwartungen der Branche auf den Punkt. Es ist an der Zeit, dass die Politik nicht nur von Bürokratieabbau und Entbürokratisierung spricht, sondern endlich auch in diesem Sinne handelt.

Top hotel: Wie soll das Zukunftsprogramm zur Besteuerung von Essen aussehen, und wie wollen Sie es durchsetzen?

Zöllick: Das Zukunftsprogramm für die Gastronomie heißt ›Gleiche Steuern für Essen‹ – egal wie es zubereitet wurde und unabhängig davon, wo und wie es verzehrt wird. Es ist doch niemandem zu erklären, warum in Deutschland sieben Prozent für Essen to go, für Lieferando & Co. und die Tütensuppe gelten, für unsere frisch zubereiteten Speisen, freundlich serviert in einladendem Ambiente, an einem schön gedeckten Tisch aber 19 Prozent fällig werden. Steuergerechtigkeit und Chancengleichheit sehen definitiv anders aus.

Top hotel: Was tun Sie als Verband dafür bzw. dagegen?

Zöllick: Mit unserer bundesweiten Kampagne ›Gleiche Steuern für Essen‹ klären wir die Politik und Öffentlichkeit unter anderem in Flyern, über Anzeigen und auf Bierdeckeln über die unlogische und unfaire Besteuerung auf. Politische Lobbyarbeit auf Bundes- und Landesebene flankiert die zahlreichen Maßnahmen und Aktionen. Wir wissen, um tragfähige politische Mehrheiten zu bilden, müssen die Politiker in ihrer Heimat authentisch und praxisnah mit unseren guten Argumenten konfrontiert werden. Dann sind die Erfolgsaussichten für die Durchsetzung auf Bundesebene um ein Vielfaches höher. Wer es ernst meint mit dem Erhalt und der Förderung unserer Familienbetriebe und Restaurants, kommt am Thema ›Gleiche Steuern für Essen‹ nicht vorbei.

Top hotel: Welche Verbands-Pläne gibt es, die Qualität und Zukunftsfähigkeit der Ausbildung zu sichern?

Zöllick: Der DEHOGA unterstützt engagierte Arbeitgeber und Ausbilder mit der Gemeinschaftsinitiative ›Gute Ausbildung für die Gastgeber von morgen‹ mit Leitsätzen für eine fachlich fundierte Ausbildung. Um die Ausbildung noch attraktiver, zeitgemäßer, arbeitsmarktnäher und damit zukunftsfähig zu machen, arbeiten wir derzeit an einer Neuordnung der gastgewerblichen Ausbildungsberufe. Nicht hoch genug einzuschätzen ist die Bedeutung des Betriebsklimas. Wir alle sind aufgerufen, Auszubildenden wie Mitarbeitern gegenüber unsere Anerkennung und Wertschätzung noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen, um sie in unserer Branche zu halten.

Interview: Nina Fiolka