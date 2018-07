Die Verantwortlichen der Ritter von Kempski Privathotels betreiben ab sofort eine besondere Art des Recruitings. Dafür gehen sie in die örtlichen Schulen.

Dort gestalten Mitarbeiter der Ritter von Kempski Privathotels ganze Unterrichtsstunden zum Thema Ausbildung in der Hotellerie. Hierzu hat die Hotelgruppe im Rahmen ihrer Arbeitgebermarke ein Konzept entwickelt, das bereits nach kurzer Zeit Erfolge zeigen soll. Davon berichten auch die Verantwortlichen. So hat Heiko Leßmann, Sales- & Event-Manager im Naturresort Schindelbruch, im ersten Halbjahr 2018 als Auszubildenden-Pate sieben Schulen in drei Bundesländern besucht.

Sein Ziel waren die achten bis zehnten Klassen von Gymnasien und Sekundarschulen. Dort hat er über 700 Schülern aus der Praxis berichtet und Ausbildungsinhalte anschaulich dargestellt. Auch kritische Fragen nach Bezahlung und Arbeitszeiten mussten souverän beantwortet werden. Begleitet wurde der Azubi-Pate jeweils von einem Auszubildenden des Naturresorts Schindelbruch, der während der Schulstunde seine ganz persönlichen Erfahrungen aus seinem Alltag schilderte.

Laut den Verantwortlichen bewarben sich nach jeder Unterrichtsstunde einige Schüler für eine Ausbildung. Insgesamt konnten in diesem Jahr aus den über 24 Bewerbungen fünf neue Azubis ausgewählt und eingestellt werden. Für Azubi-Pate Heiko Leßmann und seine Schultour reichen die Planungen sogar bereits bis ins kommende Jahr. „Die Schulen haben verstanden, wie wichtig unsere Arbeit ist und machen gern mit“, sagt er. „Es ist ein sinnvoller Weg, für unseren Beruf zu werben.“