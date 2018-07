Zum „Kundenliebling 2018“ wurde jüngst Steigenberger Hotels and Resorts gewählt. Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor hatten hierfür 53 Millionen Social-Media-Beiträge zu 3.000 Marken ausgewertet und so die beliebtesten Marken im deutschsprachigen Web aus 20 verschiedenen Branchen gekürt. Die Auswertung erfolgte im Zeitraum Juni 2017 bis Mai 2018.

Die Studie identifiziert Marken, die bei Verbrauchern in Sachen Service, Qualität und Preis punkten: In der Kategorie „Hotels“ stehen die Steigenberger Hotels and Resorts auf Platz 1 und damit auf einer Stufe mit renommierten Brands wie Aston Martin, Vodafone, der Deutschen Post und Google. Schon 2016 erhielt die Traditionsmarke der Deutschen Hospitality die Auszeichnung als Kundenliebling. Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen.

Die Auswertung der Verbraucheraussagen basiert auf den Daten des Webmonitoring Tools von Ubermetrics, das 350 Millionen deutschsprachige Online-Quellen überwacht. Die Analyse selbst erfolgte mit Hilfe Künstlicher Intelligenz über Valuescope.

„Zufriedene Gäste sind die höchste Auszeichnung, die wir als Hoteliers bekommen können. Wir sind stolz, mit den Steigenberger Hotels and Resorts zum „Kundenliebling 2018“ gekürt worden zu sein. Dies ist eine hervorragende Bestätigung unserer Arbeit und ein tolles Lob an unsere Mitarbeiter, die unsere Marken erst erlebbar machen“, freut sich Matthias Heck, CFO & Arbeitsdirektor der Steigenberger Hotels AG.