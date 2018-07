Ein Art Hotel ist unlängst in Monheim direkt an der Rheinpromenade an den Start gegangen. Das Design des neuen Comfort Hotel Monheim am Rhein ist geprägt von dem Fluss und soll wie eine Kunstgalerie wirken.

Das Haus hat insgesamt 178 Zimmer und 356 Betten, Bar, Restaurant, Konferenzbereich und wartet mit einer Menge Kunst auf. Zahlreiche Details erinnern in dem Haus an den Rhein. Zum Beispiel ein weiß gestrichener Schiffscontainer über der Bartheke, Farben aus der Flusslandschaft und insbesondere die 2,50 auf 2,50 Meter großen Fotografien zum Thema „Rheingold“ an den Decken der Zimmer.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Place Value GmbH, die das Haus als Franchise-Partner von Choice Hotel betreibt, hatte die Idee zum deutschlandweiten Kunstwettbewerb, dessen Ergebnisse nicht nur bei der Eröffnung im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden, sondern als hochwertige Foto-Kopien in den Zimmern zu bewundern sind. Ein Gedanke Kemmers dabei: „Wenn die Zimmer in den ersten Stockwerken abends bzw. nachts beleuchtet sind, dann ist es für die Fußgänger, die entlang der Rheinpromenade am Hotel vorbei spazieren, fast wie der Besuch einer Kunstausstellung“.