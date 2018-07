Die Expansion geht weiter: Nach der Eröffnung des B&B Hotel in Bremerhaven Anfang Juli, hat nun auch das B&B Hotel in Stuttgart-Bad Cannstatt eröffnet. Damit steigt das Portfolio der Economy-Hotelmarke auf 109 Hotels an.

Das B&B Hotel in Stuttgart-Bad Cannstatt ist bereits das vierte B&B Hotel in der Region. Das neu eröffnete Haus hat insgesamt 103 Zimmer, die sich auf sieben Etagen verteilen. Jeses Zimmer bietet kostenfreies Highspeed-WLAN, Sky-TV, Klimaanlage und schallisolierte Fenster. Das auf dem Wandpaneel in jedem Zimmer abgebildete Kettenkarussell sorgt nicht nur zur Cannstatter Wasen, einem Volksfest, für einen himmlischen Schlaf. Zimmer im B&B Hotel Stuttgart-Bad Cannstatt sind ab 62 Euro erhältlich. Das reichhaltige Frühstücksbuffet wird zu den gewohnten 8,50 Euro pro Person angeboten.

Die Hotelmanager Uta und Gerald Bock betreiben neben dem neuen Hotel in Bad Cannstatt auch das B&B Hotel Stuttgart-City und freuen sich über den Zuwachs: „Die steigende Nachfrage in der Region können wir nun gut bedienen.“

Mit steigender Anzahl der Hotels wächst auch der Umsatz der B&B Hotels GmbH. Das zweite Quartal 2018 wurde mit einem Plus von 17,2 Prozent zum Vorjahr und damit mit insgesamt 45,3 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Für die zweite Jahreshälfte sind in Deutschland weitere sechs Eröffnungen geplant.