Seite 1 von 10

Ein Jahr, nachdem das Schlosshotel Fleesensee nach umfangreicher Renovierung und unter Führung der Eigentümergesellschaft 12.18. Investment Management wieder eröffnet hat, schickte Top hotel den anonymen Hoteltester nach Göhren-Lebbin. Dieser nahm das royale Haus genau unter die Lupe.

DI. 15/05, 17:08

Telefonische Reservierung

»Endlich ICH« – so lautet der auf allen Publikationen wiederkehrende Slogan des Schlosshotel Fleesensee. Konsequenterweise bekunde ich der Reservierungsmitarbeiterin gegenüber ein dringendes Bedürfnis nach einer zweitägigen Auszeit. Frau T. lächelt hörbar und führt mich freundlich durch die Buchung. Sie bietet mir wahlweise ein frisch renoviertes Zimmer im Schlossgebäude und ein Zimmer »mit altem Interieur« in einem Seitenflügel an, offeriert unaufgefordert ein Frühlingsarrangement mit einigen Extras und die Zubuchungsmöglichkeit der Halbpension. Wir landen schließlich beim »Frühlingsspezial im Schlosszimmer mit wunderbarem Blick in den Schlosspark« zu 524 Euro für zwei Nächte einschließlich Frühstücksbuffet, einmal Kaffee und Kuchen, einem Willkommenscocktail und 20 Euro Guthaben für eine Spa-Behandlung. Auf der opulenten, dreiseitigen Reservierungsbestätigung ist statt der drei letztgenannten Extraleistungen eine 20-prozentige Sommer-Greenfee-Ermäßigung auf 18-Loch-Runden der Plätze des Golf & Country Clubs aufgeführt. Da hat Frau T. wohl den falschen Textbaustein erwischt. Und die Spa-Broschüre, die sie anhängen wollte, fehlt leider auch.

Wertung: noch sehr gut

Aktiver Verkauf

»Wir freuen uns auf Sie!« – Zwei Tage nach der Reservierung erreicht mich eine Mail mit dieser Betreffzeile. »Endlich Gelegenheit, Ihrem Selbst frische Kraft zu schenken und den Alltag in die Tiefen Ihrer Erinnerung zu verbannen.« Gekünstelte Worte hat man Hotelmanager Harald Schmitt da in den Mund gelegt, mit denen er mich auffordert, Wünsche zu äußern und Träume zu verwirklichen. Realitätsnäher sind da schon die Hinweise zur Anreise, die auch die Warnung vor zwei Radarfallen auf den letzten Kilometern zum Schloss beinhalten. Und das Angebot, sich von Guest Relation Managerin Frau N. den Wunschurlaub konfigurieren zu lassen. Von der Faltenunterspritzung bis zur Range Rover-Probefahrt sind die verfügbaren Optionen gelistet und verlinkt. Ich bitte Frau N. per Mail darum, mir eine Golfstunde samt Linkshänder-Equipment zu organisieren und erhalte am nächsten Tag neben einer netten Antwort die Bestätigung meines Wunschtermins vom Golf & Country Club Fleesensee.

Wertung: sehr gut

Internet-Auftritt

»Entdecken Sie alle Facetten von Schloss Fleesensee und erhalten Sie einen Eindruck dieser einzigartigen, magischen Kulisse. Gelangen Sie zu Impressionen der Vollkommenheit und Ansichten des Glücks.« – So, so ähnlich oder sogar noch geschwurbelter sind die Texte des Internet-Auftritts von Schloss Fleesensee formuliert. Diesen Phrasen-Sprech muss man mögen. Wer es tut, kann weiterlesen und sich in die »Facetten« vertiefen. Er wird auf der Website alles finden, was zu diesem Hotel gesagt werden kann und wohl auch alles, was jemals gesagt worden ist. Bei so vielen »Impressionen der Vollkommenheit« denke ich »Ätschibätsch«, als ich schließlich unter »Gastanwender« ein Angebot finde, das sich terminlich (Oktober 2017 bis März 2018) längst überholt hat.

Wertung: gut