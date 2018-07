Marriott International kündigt an, Einwegtrinkhalme und Plastikrührstäbchen weltweit aus den mehr als 6500 Hotels und Resorts der 30 Marken zu verbannen. Dadurch könnten jährlich mehr als eine Milliarde Kunststoff-Strohhalme sowie etwa einer Viertel-Milliarde Rührstäbchen eingespart werden.

Auch bei Marriott hat man erkannt, dass sich selbst ein einzelner Plastikstrohhalm, der gewöhnlich nicht länger als 15 Minuten Verwendung findet, nie vollständig abbaut. „Wir sind stolz darauf, als eines der erster großen US-amerikanischen Unternehmen bekanntgeben zu können, Plastikstrohhalme in unseren Hotels weltweit abzuschaffen“, sagt Arne Sorenson, President und Chief Executive Officer bei Marriott International.

Marriotts Plastikstrohhalm-Initiative ist die jüngste Maßnahme der Hotelgesellschaft, um die Nachhaltigkeit zu verbessern und den Kunststoffverbrauch zu reduzieren. Anfang des Jahres begann Marriott in den Gästebädern von rund 450 Select-Service-Hotels die bisher üblichen kleinen Plastikflaschen für Duschgel durch größere, in den Duschen fest angebrachte Mehrweg-Spender zu ersetzen und damit Abfall zu reduzieren. Die neuen Duschgel-Spender sollen bis Ende dieses Jahres in mehr als 1500 Hotels in Nordamerika angebracht sein. Dadurch spart Marriott jährlich mehr als 35 Millionen kleine Fläschchen aus Kunststoff ein, die normalerweise im Müll landen.

Diese Initiativen bauen auf dem Engagement von Marriott International zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen auf. Im vergangenen Jahr hat sich das Unternehmen ambitionierte Nachhaltigkeits- und Sozialziele gesetzt, die bis 2025 eine Reduzierung von Restmüll um 45 Prozent und eine nachhaltige Beschaffung der zehn wichtigsten Produktkategorien vorsehen.

Weitere Beispiele

Marriott ist nicht die erste Kette, die Strohhalmen den Kampf ansagt. Im Februar haben bereits mehr als 60 Hotels im Vereinigten Königreich Plastikstrohhalme abgeschafft und begonnen, den Gästen auf Anfrage alternative Trinkhalme anzubieten. Viele weitere Häuser wurden ebenfalls zu Vorreitern dieser Bewegung. Unter anderem Meliá, Scandic, Hilton und Iberostar.