Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Hotel in der Offenbacher Bismarckstraße überfallen. Sie brachten die Rezeptionistin zu Boden und fesselten sie, dann machten sie sich mit ihrer Beute auf die Flucht.

Die beiden Männer hatten am Montagmorgen gegen 2.20 Uhr an der Rezeption des Hotels geklingelt und nach freien Zimmern gefragt. Wie die Polizei berichtet, griffen die Unbekannten die Mitarbeiterin unvermittelt an, brachten sie zu Boden und fesselten sie.

Die Räuber durchsuchten fast zwei Stunden lang die Büroräume des Hotels sowie die Privatwohnung des Eigentümers und verschwanden gegen 4.30 Uhr. Zur Beute zählen ein Tresor mit Bargeld, zwei Computer sowie Schmuck.

Die Täter sind bislang noch auf freiem Fuß, die Kriminalpolizei sucht weiterhin dringend Zeugen.