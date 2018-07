Das „Fritz & Felix“, das neue F&B-Outlet des Brenners Park-Hotel, startet mit einem jungen Team. Bis zur Eröffnung im September 2018 müssen sich die "Jungen Wilden" aber noch gedulden.

Mit im Team ist Nenad Mlinarevic. Er fungiert als kulinarischer Berater und soll "Kopf und Herz" des Küchenkonzepts im "Fritz & Felix" sein. In Zürich aufgewachsen, erlernte er sein Handwerk in der Küche des Fünf-Sterne-Hotels Dolder Waldhaus. Gekocht hat er zudem bereits im „Noma“ in Kopenhagen sowie im „Vendôme“ in Bergisch Gladbach. Als 30-Jähriger wurde Nenad Mlinarevic Küchenchef im Gourmetrestaurant „focus“ des Park Hotel Vitznau in der Schweiz, und 2016 kürte ihn der Gastroführer Gault Millau mit 18 von 20 möglichen Punkten zum „Koch des Jahres“. 2017 machte er sich selbstständig – mit originellen Pop-up-Restaurants, Auftritten in internationalen TV-Formaten sowie als Berater für Restaurant-Neueröffnungen.

Sebastian Mattis wird Küchenchef. Der im nordrhein-westfälischen Frechen geborene Mattis absolvierte seine Kochausbildung im „La Redoute“ im damaligen Gästehaus des Auswärtigen Amtes in Bonn. Nach einer Station im Restaurant „Le Moissonnier“ in Köln ging er als Chef-Pâtissier zu Heiko Nieder ins „L´Orquivit“ in Bonn, bevor er mit seiner Expertise wieder ins „Le Moissonnier“ zurückkehrte – diesmal als Sous-Chef. Nach einem Jahr als Küchenchef des Restaurants „Wein am Rhein“ in Köln wurde er im November 2017 mit seinem ersten Stern im Guide Michelin geehrt.

Julius Hilger soll als Restaurant Manager die Geschicke leiten. Schon seine Ausbildung zum Hotelfachmann absolvierte der gebürtige Baden-Badener im Brenners Park-Hotel. Danach führte der Berufsweg Julius Hilger in die gehobene Gastronomie in Berlin, London, St. Moritz und Hamburg, bevor er sich für ein Studium des Associate Hospitality Management in Lausanne entschied. 2014 zog es den Gastronomie-Experten zurück nach Baden-Baden, wo er als Betriebsleiter des "Bernstein Club", des "The Grill" und der "Geroldsauer Mühle" fungierte.

Jean-Pierre Muyombano wird als Barchef tätig sein. Sein Vater stammt aus Ruanda, die Mutter ist Deutsch-Rumänin, und Jean-Pierre Muyombano selbst wurde in Bukarest geboren. Seine 20-jährige Gastronomieerfahrung führte den gelernten Restaurantfachmann unter anderem nach London ins Restaurant „Yauatcha“, als Gast-Barkeeper und Berater ins „Rococo“ in Kuala Lumpur und als Barchef in die „Shochu Bar“ und ins „Pan Asia“ Restaurant in Berlin. Zuletzt fungierte Muyombano als Barchef und Berater im „Louis – by Thomas Martin“ in der Hamburger HafenCity.

Konstantin Baum, der Master of Wine, hat im Rheingau Internationale Weinwirtschaft studiert und in London mit den teuersten Tropfen gehandelt. Seit 2015 ist Baum der jüngste deutsche „Master of Wine“ aller Zeiten und damit einer von weltweit nur 370 Menschen, die sich zu diesem Kreis zählen dürfen.