Das Technologieunternehmen QR Quality Reservations schreibt gute Zahlen. Damit befindet sich das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs.

Um mehr als 35 Prozent steigerte das Technologieunternehmen den Umsatz im ersten Halbjahr 2018. Der Zielumsatz für das gesamte Jahr liegt bei knapp 40 Millionen Euro. Fünf Millionen Euro allein wird der QR-Businesstarif erzielen, der für das »unmanaged business« der Generationen X, Y und Z geschaffen wurde. »Unsere Erfolgsformel ist der Einsatz modernster, zukunftsweisender und umsatzstarker Technologie und das professionelle, gewachsene Vertriebs-Know-How des QR Teams. In dieser Kombination maximieren wir die Profitabilität der Hotels im Online-Vertrieb und steigern je nach Hotel und Standort den Umsatz zwischen zehn und 50 Prozent«, so QR-Geschäftsführerin Carolin Brauer.

Die Komplettlösung, implementiert bei mehr als der Hälfte der QR-Partnerhotels, ist laut den Verantwortlichen mit ausschlaggebend für diese Umsatzsprünge. Die vernetzte Lösung, bei der Raten und Verfügbarkeiten über das Property Management System (PMS) des Hotels gesteuert und sämtliche Reservierungen von allen globalen Online Vertriebskanäle automatisch in das PMS geladen werden, macht manuelle Handhabungen überflüssig. Zu den Kunden von QR zählen expansiv aufgestellte Hotelgruppen wie die Atlantic Hotels der Zech Gruppe, die Novum Hospitality und prizeotel sowie eine Vielzahl führende Individualhotels. Aktuell ist QR Quality Reservations mit Hotels in sechs Ländern vertreten. Diese internationale Ausrichtung will QR Quality Reservations deutlich ausbauen, aber auch in Deutschland weiter zweistellig wachsen.