Accor verfolgt künftig eine neue Stategie für die Region Europa. Dies geht einher mit einem erneuten Personalwechsel in der Führungsriege.

Der etwa seit einem halben Jahr zuständige Laurent Picheral wird künftig ein strategisches Projekt auf globaler Ebene führen, wie eine Sprecherin auf Top hotel-Nachfrage mitteilt. Sein Nachfolger wird Duncan O'Rourke, der bisher COO Luxury Division Europe bei Accor war. Er soll die Führung der Region Central Europe übernehmen. »Dies geht einher mit einer neuen Struktur für die Region Europa, die in den letzten Monaten gemeinschaftlich entwickelt wurde«, erklärt die Sprecherin.

Franck Gervais, CEO Europe bei Accor, sagt dazu: »Das Portfolio von AccorHotels umfasst heute fast 4.300 Hotels und 600.000 Zimmer weltweit – mehr als 50 Prozent davon, 2.850 Hotels und 320.000 Hotelzimmer, in Europa. In den vergangenen drei Jahren hat AccorHotels sein Wachstum weiter beschleunigt, um seine führende Position in dieser Region zu festigen, und wir setzen diesen Trend mit einem erwarteten Wachstum von 40 Prozent in den nächsten drei Jahren fort – ich spreche von 15.000 Zimmer pro Jahr.« Die Vorgehensweise für Europa werde von den strategischen und operativen Teams gemeinsam entworfen und umgesetzt, um sowohl eine Vision als auch das erforderliche Handwerkszeug bereitzustellen, die den Wandel von AccorHotels zum führenden Reise- und Lifestyle-Unternehmen in Europa vorantreiben sollen. »Für die globale Leistung des Konzerns ist Europa eine entscheidende Region. Um diesen Prozess effektiv zu unterstützen, wurde eine neue Organisation ins Leben gerufen. Unser Anspruch ist, uns als bevorzugter Partner zu positionieren, unsere Entwicklung zu beschleunigen und in unserem neuen Asset-Light-Modell weiter zu wachsen. Innerhalb der Gruppe gehört Frankreich nun zur Region Europa und alle unsere Investitionen werden mit dem Fokus auf Kunden, Franchisepartner und Eigentümer getätigt.«