Yasmin Cachemaille Grimm und ihr Ehemann Urs Grimm übernehmen bis Ende des Jahres die Leitung in Schloss Elmau. Der bisherige GM Nikolai Bloyd wird das Luxushotel bereits Ende August verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das teilen die Verantwortlichen in einem offiziellen Statement mit.

"Wir freuen uns sehr, dass bis Ende des Jahres Yasmin Cachemaille Grimm als General Manager die operative Leitung des Hotels und ihr Ehemann Urs Grimm als Managing Director die Verantwortung für Sales, Talent Development & Controlling übernehmen werden", heißt es in der Mitteilung. Die beiden seien charismatische Persönlichkeiten, die mit ihrer Erfahrung und Passion für grenzenlose Gastfreundschaft perfekt in das Team passten und Mitarbeiter wie Gäste gleichermaßen begeistern würden.

Nach einem Master-Studium an der École hôtelière Lausanne (EHL) hat das Paar von 2010 bis 2014 das Waldhaus Flims und in den vergangenen vier Jahren das Grandhotel Victoria- Jungfrau gemeinsam geleitet. Ab sofort werden beide direkt an den geschäftsführenden Gesellschafter Dietmar Müller-Elmau berichten, der wie bisher für Artist & Content Management, Branding & Marketing, IT sowie Finance & Development zuständig bleiben wird.

Nikolai Bloyd wird Schloss Elmau kommenden Monat verlassen, um eine neue Herausforderung zu suchen. Er hatte in Schloss Elmau bereits von 2002 bis 2005 als Assistant General Manager & Assistant to the CEO und anschließend fünf Jahre als Resident Manager im Auberge du Soleil in seiner Heimat Kalifornien gearbeitet. 2010 kehrte er als General Manager nach Schloss Elmau zurück, das 2005 durch einen Großbrand weitgehend zerstört und 2007 als Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway wiederaufgebaut wurde. In den vergangenen acht Jahren hat Nikolai Bloyd laut den Verantwortlichen "mit seiner gewinnenden Persönlichkeit und großzügigen Gastlichkeit, die für Gäste wie Mitarbeiter einzigartig entspannte und wohltuende Atmosphäre von Schloss Elmau nachhaltig mitgeprägt und dessen Ruf als eines der weltbesten Fünf-Sterne Ferien- & Wellness Hotels mitbegründet."