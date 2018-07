Das Hotel Schani in Wien setzt noch in diesem Jahr einen besonderen Roboter im Service ein. Dafür arbeitet das Hotel mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO zusammen.

Ab Herbst 2018 arbeitet der „Care-O-bot 4“ der Firma Mojin Robotics für das Haus. Konzipiert wurde er im Zuge der FutureHotel-Forschungsreihe des Fraunhofer-Instituts. "Die ersten Überlegungen, einen Roboter in der Lobby des Hotel Schani Wien einzusetzen, gab es bereits in der Konzeptionsphase im Jahr 2013", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Damals fanden bereits Gespräche mit Ulrich Reiser statt, der zu dem Zeitpunkt noch für das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA tätig war. Allerdings war die tatsächliche Umsetzung damals noch zu aufwendig und zu teuer. Doch jetzt hat das Produkt die Marktreife erlangt.

Der "Care-O-bot 4" von Mojin Robotics ist seither laut den Verantwortlichen zu einem ernst zu nehmenden Serviceroboter herangewachsen und kommt seit 2016 als "Paul" in Saturn-Märkten in Ingolstadt, Berlin und Hamburg sowie im Media-Markt Zürich zum Einsatz. „Das Thema hat uns nicht mehr losgelassen. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Innovationsschritt zu gehen“, sagt Hotel-Eigentümer Benedikt Komarek.

Arbeiten wird der SchaniBot, wie das Hotel seinen Roboter benannt hat, in der Lobby des Hotels. Der Einsatz stellt auch den Praxistest für diese Robotertechnologie in der Hotellerie dar. Der SchaniBot wird in der Lage sein, durch den Raum zu fahren, Gäste anzusprechen und von den Gästen gerufen zu werden. Er wird aber kein Alleskönner sein, sondern laufend dazulernen und sich verbessern. „Das Besondere an unserem Roboter ist, dass er sich sicher in belebten Umgebungen bewegen kann. Damit erschließen wir auch physikalische Services, die bis jetzt schwierig in der Umsetzung waren“, erklärt Ulrich Reiser, Geschäftsführer von Mojin Robotics. Vanessa Borkmann, Projektleiterin von FutureHotel am Fraunhofer IAO, ergänzt: „Roboter übernehmen bereits in vielen Branchen menschliche Arbeit. Dabei werden Tätigkeiten ersetzt, nicht die Menschen. Deren Rolle wird sich gerade in einer Dienstleistungsbranche wie der Hotellerie verändern.“