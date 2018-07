Ab September 2018 firmiert das Hacienda Hotel Vira Vira in Chile unter der Flagge andBeyonds. Die Eröffnung ist der Startschuss für weitere Projekte in Südamerika.

Hacienda Hotel Vira Vira ist die erste Lodge des südafrikanischen Unternehmens, das bislang als Veranstalter in Lateinamerika aktiv ist. andBeyond plant, weiter in Südamerika zu expandieren: „andBeyond Vira Vira wird den Grundstein für ein großes Portfolio an Lodges, Naturschutzprojekten und Gemeinschaftsprojekten legen, die wir auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent verfolgen wollen“, sagt Joss Kent, CEO von andBeyond, „die Lodge geht über Luxus hinaus und bietet eine Erfahrung, die tief in das Wesen des Reiseziels eindringt, die Reisenden berührt und letztendlich deren Perspektive auf das Leben verändert.“

Die Lodge mit sechs Suiten, zwölf Villen und einem Landhaus mit fünf Zimmern ist im Stil einer Ranch mit viel Holz und natürlichen Materialien gebaut und liegt in einem 55 Hektar großen Naturpark in der Nähe der Stadt Pucòn. Das „Farm-To-Table“-Konzept bringt Speisen mit Zutaten aus dem hauseigenen Garten und aus der eigenen Käserei im preisgekrönten Restaurant auf den Tisch.