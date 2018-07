© 2018 Sony Pictures Animation Inc.

Zum deutschen Filmstart von Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub am gestrigen Montag hat Novotel für alle Fans des Films in Zusammenarbeit mit Sony Pictures 21 Themenzimmer in Berlin, München, Köln und Aachen gestaltet. Sie sind ab sofort bis zum 30. September verfügbar.

Novotel bietet den Fans von Dracula, Mavis und der gesamten Monsterbande gemeinsam mit Sony Pictures ein unvergessliches Familienerlebnis und die Chance, sich ihren Helden aus „Hotel Transsilvanien 3“ ganz nah zu fühlen. Schon bei der Anreise gibt es ein „Hotel Transsilvanien 3“-Willkommensgeschenk. Im Zimmer selbst finden sich dann beispielsweise Tassen, Becher, Kinderbettwäsche oder Decken und Bademäntel im Original-Filmdesign. Was genau große und kleine Gäste erwartet, entscheiden die teilnehmenden Hotels selbst. Mancherorts ist die Bettwäsche zu kaufen, kleinere Accessoires wie Schlafmasken oder Slipper dürfen die Kids mit nach Hause nehmen. Als Give-Away beim Check-out kann man zudem ein Selfie in der „Hotel Transsilvanien 3“-Fotokabine mit der ganzen Familie machen.