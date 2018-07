Mit Ludwig Kohlermann wurde der erste Gewinner beim Hamburger FCSI-Speed-Dating für seine Abschlussarbeit ausgezeichnet und mit 1.000 Euro und einer einjährigen Mitgliedschaft im FCSI bedacht.

Kohlermanns Arbeit beschäftigte sich mit der potenziellen Geschäftserweiterung eines Hotelrestaurants in der Hansestadt. Die Umsätze waren leicht rückläufig, sodass der junge Betriebswirt sich als Moderator mit der bestehenden Mannschaft daran machte, mittels verschiedener Kreativitätstechniken ergebnisoffen an der Aufgabenstellung zu arbeiten. Herausgekommen ist ein Shop-Konzept, in dem gut laufende Produkte für daheim angeboten und veräußert werden sollen.

Die Theorie soll auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, das Roll-out ist für kommenden Herbst geplant. Bei der Umsetzung durfte Kohlermann die Erfahrung machen, dass sowohl das Zusammenspiel mit der operativen Mannschaft als auch mit externen Partnern wie Kollegen aus dem Marketing und der Lebensmitteltechnik durchaus reizvoll sein kann. »Es ist beeindruckend, wie sich der Verlauf der Arbeit und auch der junge Mann selbst im Vergleich zur ersten Konzeptpräsentation im Januar bis heute entwickelt haben«, lobte Björn Grimm, Vizepräsident des FCSI bei der Scheckübergabe.

»Sie sind alle Gewinner – auch wenn Sie den wahren Wert Ihrer Arbeit erst später erkennen werden«, lauteten die motivierenden Worte an die weiteren Finalisten, deren Arbeiten sich mit dem Gesundheitsmanagement auf einem Kreuzfahrtschiff, einem Camping-Hotel-Konzept und einer Instagram-Offensive für ein Restaurant auseinandersetzten. Der FCSI und die Hotelfachschule Hamburg mit Direktor Robert Panz freuen sich über eine Neuauflage im kommenden Winter-Halbjahr.