Laut einer Umfrage der evangelischen Nachrichtenagentur idea werden in vielen deutschen Hotels keine Bibeln mehr ausgelegt. Unter anderem finden die Gäste bei NH keine religiösen Bücher mehr in der Nachtkästchen-Schublade.

Wie eine Sprecherin der Kette gegenüber idea sagt, gibt es in den Häusern von NH „keine Bibeln oder andere religiös-weltanschauliche oder lebensberatende Bücher“ in den Zimmern. Diese könnten auf Wunsch aber zur Verfügung gestellt werden. Bei Steigenberger wurden bis 2015 standardmäßig Bibeln in den Zimmern verteilt. In den neueren Häusern ist dies aber nicht mehr der Fall. Bei Maritim dagegen finden Gäste noch in jeder Nachttisch-Schublade eine Heilige Schrift. Damit will man diese alte Tradition weiterhin pflegen.

Auch beim Internationalen Gideonbund merkt man einen Abwärtstrend, was das Auslegen von Bibeln im Hotelzimmer betrifft. Die internationale Vereinigung von Christen in beruflicher Verantwortung ist vor allem für seine mehrsprachigen dunkelblauen Bibeln bekannt, die weltweit auf Hotelzimmern ausgelegt werden. Man habe in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt rund 30.000 Bibeln an Hotels verschickt. Vor zehn Jahren seien es noch etwa 40.000 gewesen. Macht eine Abnahme von 10.000 Stück. Generell, so sagt der Referent für Kommunikation und Entwicklung des deutschen Zweiges, Fabian Neumann (Wetzlar), gegenüber idea, habe man mit internationalen Hotelketten aber unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Demnach stehe die Marriott-Gruppe mit Hauptsitz in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland dem Auslegen der Heiligen Schrift „sehr wohlwollend“ gegenübe, während Accor das Angebot des Bunds grundsätzlich ablehnt.