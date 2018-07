Hard Rock International hat sein riesiges Hotel- und Casinoprojekt in Atlantic City an den Start gebracht. Das nahezu sieben Hektar große Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City liegt nicht nur direkt am berühmten Atlantic City Boardwalk, sondern punktet auch sonst mit Superlativen.

Casino und Hotel bieten insgesamt 2.200 Spielautomaten, 120 Spieltische sowie mehr als 20 konzeptbasierte Restaurants und Entertainment Locations, 2.000 Zimmer und Suiten, ein Rock Spa, ein Body Rock Fitness Center, das "The Sound of Your Stay"-Musikprogramm und den bekannten Rock-Shop. Zudem gibt es Tagungsflächen von über 14.000 Quadratmetern, den ersten Comedy-Club von Howie Mandel´s und den Daer-Nachtclub, in dem renommierte DJs und Künstler auftreten.

"Wir freuen uns, Hard Rock-Fans, Musikliebhaber sowie Familien und Einheimische zu begrüßen und ihnen ein einzigartiges Angebot in Atlantic City zu bieten", sagt Jim Allen, Vorsitzender und CEO von Hard Rock International. "Wir danken unseren Partnern für die tolle Zusammenarbeit und für die über 500 Millionen Dollar-Renovierung in Rekordzeit." Mit der Einstellung von mehr als 3.800 Mitarbeitern sei das Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City eine treibende Kraft bei der Revitalisierung der Stadt.

Die Restaurants im Einzelnen

Gäste haben die Wahl zwischen mehr als 20 Restaurants und Bars. Im Fischrestaurant "Council Oak Fish" kommt der frische Fang des Tages direkt auf den Tisch. Außerdem werden Muscheltöpfe und Dry Aged Fleisch aus der mit Holzöfen ausgestatteten Küche serviert. Die berühmte "Sugar Factory", die 2016 als "The Most Instagrammed Restaurant in the United States" ausgezeichnete wurde, feiert in Atlantic City ihr Hard- Rock-Debüt. Im "Kuro" können Gäste zudem modern interpretierte Gerichte aus lokalen sowie direkt aus Japan importierten Spezialitäten genießen. Gerichte aus allen Regionen Chinas werden dagegen im Restaurant "Sòng" serviert.

Und bevor die Gäste sich wieder auf den Weg nach Hause machen, kann das Auto an der Tankstelle mit Waschanlage "RockTane Gas & Wash" vollgetankt werden.