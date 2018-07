Die Kooperation hat in den letzten drei Jahren massiv in die Marke, in den Vertrieb und in neue Technologien investiert. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Edelkamp sieht die Marke daher als »Magnet für Gastgeber« gestärkt.

Die sechs neuen Hotels liegen im Bergischen Land und im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, am Weltnaturerbe Kellerwald in Hessen, in der Weltkulturerbestadt Goslar in Niedersachsen und an einem See in Brandenburg und heißen Alte Münze, Astenkrone, Bärenmühle, Diedrichs, Fritz am Brunnen und Schloss Reichenow. Thomas Edelkamp freut sich über den Zuspruch: „Romantik ist nicht nur bei Reisenden beliebt, sondern bleibt auch nach über vier Jahrzehnten ein Magnet für Gastgeber, die sich erfolgreich vermarkten wollen.“

„Kulinarik, Wellness, Kultur: Die Hotels stehen mit ihrer Individualität für die Vielfalt bei Romantik und passen perfekt in unsere Markenstrategie, die Reiseerlebnisse in den Mittelpunkt stellt“, erläutert Edelkamp. Die Hoteliers wüssten, dass sie eine starke Marke brauchen, um sich national und international den Reisenden präsentieren zu können. Romantik scheine mit seinen Möglichkeiten in Vertrieb und Vermarktung die richtigen Angebote für die führenden Gastgeber des Landes bereitzustellen, so Edelkamp weiter.

Mittlerweile listet die Kooperation rund 200 Hotels in neun Ländern.