Außergewöhnlich, anders, modern: Top hotel und die Hotelplattform meintophotel haben zum zweiten Mal den »Coolsten Tagungsraum« gesucht. Via Online-Voting hatten die Leser im Juni die Chance, unter den zehn Finalisten ihre Favoriten zu bestimmen. Den ersten Platz belegte die 2017 eröffnete »Denkfabrik« des Lindner Congress Hotel Düsseldorf gefolgt vom Tagungsraum »Alexa« im Mercure Krefeld und der »Camp Lounge« im friends Mittelrhein.

1. Platz: LINDNER CONGRESS HOTEL DÜSSELDORF, »DENKFABRIK«

1655 PUNKTE

Auf mehr als 500 richtig gutaussehenden Quadratmetern, aufgeteilt in gemütliche 200 qm Co-Working-Area und 325 qm flexible Veranstaltungsfläche, wird in der neuen Denkfabrik in inspirierender Atmosphäre Bewährtes neu auf den Punkt gebracht. Lässiger Industriestyle und behagliches Design, kombiniert mit modernster Multimediatechnik. Teamwork, Kommunikation und Kreativität finden hier im wahrsten Sinne des Wortes Raum, um sich zu entfalten. Und die Teilnehmer die Gelegenheit, alte Denkpfade zu verlassen.

2. Platz: MERCURE TAGUNGS- & LANDHOTEL KREFELD, »ALEXA«

1465 PUNKTE

Mit dem Tagungsraum »Alexa« erfährt das Seminar eine völlig neue Dimension. Auf ca. 100 qm ist Platz für 20 motiviert Lernende an einer großen Tafel – mit Ausgang ins Grüne. Die Tafel erweckt den Eindruck, an einer Wiese Platz zu nehmen und mit Blick auf die Videowall in die Tiefe einer Waldlichtung einzutauchen, begleitet vom leisen Zwitschern der Vögel. Der zarte Duft von Bergamotte strömt durch den Raum. Über »Alexa« – dem virtuellen Tagungs-Concierge – lassen sich Lichteffekte und Gerüche je nach Bedarf ändern.

3. Platz: HOTEL FRIENDS MITTELRHEIN, »CAMP LOUNGE«

1201 PUNKTE

Die »Camp Lounge« im hotel friends Mittelrhein mit einer Sesselecke, Sitzsäcken und fest installierter Technik wurde eigens für das Format der Barcamps kreiert. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn ob die Teilnehmer im Sitzen, im Stehen oder normal auf einem Stuhl tagen möchten, in der Camp Lounge ist alles möglich.

Auf den Plätzen vier bis zehn landeten:

4. Platz: MAMA THRESL LEOGANG, »MITTELSTATION SPEICHERSEE« (1156 PUNKTE)

5. Platz: IHK AKADEMIE WESTERHAM, »TEAMPLATTFORM« (1151 PUNKTE)

6. Platz: HOTEL-RESIDENCE KLOSTERPFORTE HARSEWINKEL, »KLOSTERFORUM« (828 PUNKTE)

7. Platz: LAND GUT HÖHNE METTMANN, »FREIRAUM« (795 PUNKTE)

8. Platz: HOTEL ODERBERGER BERLIN, HISTORISCHE SCHWIMMHALLE (766 PUNKTE)

9. Platz: BEST WESTERN PALATIN KONGRESSHOTEL WIESLOCH, »DENKBAR« (708 PUNKTE)

10. Platz: HOTEL PARK SOLTAU (600 PUNKTE)

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!

Fotocredits: Lindner, Accor, hotel friends