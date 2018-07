Goldfuchs, Silberfuchs, Rotfuchs: So heißen die drei Luxus-Chalets, die unlängst in der Südsteiermark an den Start gegangen sind. Die Golden Hill Country Chalets & Suites sollen als exklusives Hideaway den Markt in der Region ergänzen.

Gäste der neuen Chalets haben entweder die Möglichkeit, sich ganz in ihr Chalet zurückzuziehen, ein Candle-Light-Dinner oder ein Schaumbad mit Panoramasicht zu genießen, oder das neuangelegte Parkareal mit grünen Wiesen, Feuerstellen und Wohlfühloasen zu genießen. Ein Highlight ist der neuangelegte Badeteich mit 600 Quadratmetern, inmitten der 1,5 Hektar großen Parkanlage – die sich Urlauber mit maximal zehn weiteren Gästen teilen. Direkt neben der Schwimm-Oase befindet sich auch der neue Saunakubus sowie der neue Fitnesskubus mit neun Metern Panoramafenster, für den idyllischen Ausblick auch bei der sportlichen Einheit. Prickelndes Highlight der Anlage ist die exklusive Champagnerlounge „The Sparkling Spirit“, etwa für einen besonders romantischen Abend.

Die Chalets werden bei den Golden Hill Country Chalets & Suites stets exklusiv gebucht. Wunsch von den Gastgebern Barbara und Andreas Reinisch war es, Gästen individuellen Luxus nach Maß zu bieten und gleichzeitig genügend Freiraum und Privatsphäre zu garantieren, um jeden Urlauber abzuholen. Warme Holzböden, Mobiliar mit warmen Leinen- oder Lederbezügen und Natursteinelemente sollen für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. Auf 120 Quadratmetern und jeweils privatem Saunakubus auf der Terrasse sind Gäste eingeladen zu entspannen.

Goldfuchs, Silberfuchs, Rotfuchs

Das Chalet Goldfuchs ist für zwei Personen konzipiert und verfügt über ein Galerieschlafzimmer mit Kingsize-Bett, Highlight sind die Panoramafenster, die sich über die gesamte Höhe des Chalets erstrecken. Blickfang des Chalets Goldfuchs ist zudem die freistehende Kupferbadewanne vor dem steinernen Kamin im Erdgeschoss. Vor allem für Pferdeliebhaber ist das Chalet Goldfuchs ein Geheimtipp: Koppel und Box für das eigene Pferd stehen zur Verfügung.

Das Chalet Silberfuchs ist für zwei bis sechs Personen ausgelegt. Im Erdgeschoss finden sich eine offene Küche mit Essecke sowie einem gemütlichen Wohnraum. Barbara Reinisch ist bei der Innenausstattung ihrer Intuition gefolgt – Lampen, die an Leinen erinnern, Ornamente mit Federn an den Wänden und der Kamin im Zentrum des Chalets vervollständigen die Einrichtung.

Im Chalet Rotfuchs finden zwei bis vier Personen Platz mit je einem eigenen Schlafzimmer und privaten Badezimmern. Eines der Schlafzimmer hat eine freistehende Kupfer-Badewanne, ein anderes einen eigenen Kamin. Highlight im Chalet Rotfuchs ist auch die freistehende Outdoor-Badewanne, die sich ebenso beim Chalet Silberfuchs findet.