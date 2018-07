Die saarländische Gastronomie und Hotellerie schreibt gute Zahlen. Und die positive Stimmung soll auch weiter anhalten, wie die Saarbücker Zeitung berichtet.

Einer neuen IHK-Saisonumfrage zufolge schätzen 61 Prozent der Betriebe in der Hotellerie ihren Geschäftsverlauf als gut ein, 31 Prozent melden einen zufriedenstellenden Geschäftsverlauf. Die Werte in der Gastronomie gestalten sich ähnlich denen der Hotellerie. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage in beiden Branchen verbessert. Carsten Meier, IHK-Geschäftsführer: „Der Saar-Tourismus ist weiter auf Wachstumskurs.“

Quelle: www.saarbruecker-zeitung.de