Wer sein Hotel umfangreich gegen Schäden jeglicher Art versichert, wird vermutlich irgendwann Besuch von seiner Versicherung bekommen. Doch worauf wird bei der Besichtigung geachtet?

Hat sich ein Mitarbeiter Ihrer Versicherung angekündigt, brauchen Sie nicht in Panik zu verfallen. Ziel einer solchen Besichtigung ist es, die aktuelle Risikosituation zu erfassen. Der »Gutachter« schaut aus brandschutz- und einbruchtechnischer Sicht nach kritischen Punkten und schlägt Verbesserungsmaßnahmen vor. Hauptzweck ist nicht, Betriebsangehörige oder Behörden zu kritisieren; die Empfehlungen sollen vielmehr die bisherigen Weichenstellungen im Unternehmen und die behördlichen Vorschriften sinnvoll ergänzen. Die Maßnahmen stellen Vorkehrungen zum Schutz vor Sachschäden und Betriebsunterbrechung dar und erhöhen die Sicherheit. Der Bericht des Prüfers basiert auf einem Rundgang, bei dem er alle Auffälligkeiten schriftlich und meist auch mit Bildern dokumentiert. Wichtige Punkte im Bericht werden sein:

1. Objektbeschreibung: Von der Heizung über Wanddurchbrüche bis hin zum Denkmalschutz werden individuelle Gegebenheiten dokumentiert.

2. Risikobereiche: Saunen, Technikräume und Raucherzonen.

3. Interne Brandschutzorganisation: Liegt ein Brandschutzgutachten vor? Sind Fluchtwege ausgeschildert und Löschgeräte erreichbar? Sind Mitarbeiter geschult und Prüfverfahren (zum Beispiel Sauna-

betrieb) ordnungsgemäß dokumentiert?

4. Elektrik: Wird die Prüfung der elektrischen Anlagen regelmäßig veranlasst und auf Elektroheizungen für Innenräume und handelsübliche Mehrfachsteckdosen verzichtet?

5. Empfehlungen zur Schadenvermeidung: Lagerung von brennbaren Materialien, Brandschutzvorkehren, Ausstattung der Wäscherei etc.

Begreifen Sie den Besuch also als Chance, Risiken in Ihrem Betrieb zu minimieren.

Tipp: Am Ende des Prüfberichts wird häufig eine Frist zur Behebung der Mängel genannt. Sollte nach deren Ablauf ein Schaden eintreten und die Mängel wurden nicht beseitigt, ist der Versicherungsschutz in Gefahr. Die Empfehlungen erheben allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gibt es weitere (versteckte) Mängel, sind Sie trotzdem verpflichtet, diese abzustellen. Zudem entbinden die empfohlenen Maßnahmen nicht von der Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.

Alexander Fritz

(B.A. Versicherungswirtschaft) ist Geschäftsführer der Fritz & Fritz Risikoberatung UG (Margetshöchheim). Er ist auf Risikomanagement-Konzepte und Pakete zur Unternehmensabsicherung für die Hotellerie spezialisiert. FRITZ & FRITZ GmbH, Tel. 0931-468650 • Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! • www.fritzufritz.de