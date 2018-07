»Ohne Gerd Prochaska wären wir nicht da, wo wir heute sind.« – Nach 43 Jahren bei Maritim verabschiedet sich der Geschäftsführer mit 65 Jahren in den Ruhstand. Wie geht es an der Spitze der Hotelgesellschaft weiter?

In den vergangenen 13 Jahren fungierte Prochaska als Geschäftsführer der Maritim Hotelgesellschaft mbH, zuvor zeichnete er fast 30 Jahre als Regionaldirektor und langjähriger Direktor der Maritim Hotels in Travemünde und Hamburg verantwortlich. In festlicher Runde wurde er jetzt im Maritim Airport Hotel Hannover von Kolleginnen und Kollegen, früheren Weggefährten und der Konzernleitung für sein Engagement geehrt und in den Ruhestand verabschiedet.

Dr. Monika Gommolla, Inhaberin und Aufsichtsratsvorsitzende der Maritim Hotelgesellschaft: „Die erfolgreiche Entwicklung der Maritim Hotels beruht in hohem Maße auf seinem kontinuierlichen Engagement, seiner Kreativität und seiner Begeisterung für die Branche: Ohne Gerd Prochaska wären wir nicht da, wo wir heute sind. Dafür gilt ihm mein herzlicher Dank.“

Über eine Neubesetzung auf der Position des Geschäftsführers gab es seitens der Maritim Hotelgesellschaft mbH bis dato noch keine Informationen; einer Unternehmenssprecherin zufolge wird dies zu gegebener Zeit bekanntgegeben.