Mit 251 Euro ist die US-Metropole laut HRS-Erhebung die Stadt mit den höchsten durchschnittlichen Zimmerpreisen im zweiten Quartal 2018. Dabei mussten die Hoteliers im Big Apple zuletzt deutliche Einbußen in Kauf nehmen.

Um acht Prozent sind die Raten im Verlauf zum Vorjahr gefallen, so zumindest hat es HRS in der jüngsten Studie analysiert. Nichtsdestotrotz behauptet sich New York in puncto Zimmerpreis als weltweiter Marktführer. Noch größer waren die Verluste in der US-Hauptstadt Washington, wo ein Minus von 13 Prozent registriert wurde. Der durchschnittliche Zimmerpreis betrug im zweiten Quartal 221 Euro.

Wesentlich besser war die Stimmung bei den Hoteliers in Toronto, die ein 23-prozentiges Plus auf durchschnittlich 200 Euro verbuchen konnten.

Günstig übernachten konnten Reisende in Kuala Lumpur, wo die Hotelübernachtung im Durchschnitt 58 Euro kostete (Vorjahreszeitraum: 52 Euro).