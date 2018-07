Wer kennt ihn nicht, den kleinen schwarz-weißen Cartoon-Hund mit den süßen Schlappohren? Klar, Snoopy und die Peanuts waren und sind ein weltweiter Erfolg. Jetzt wird den Comic-Helden sogar ein eigenes Hotel gewidmet.

Eigentlich ist die japanische Stadt Kobe eher für ihre Fleischproduktion bekannt. Bald dürfte man die Region aber auch mit einem ganz besonderen Hotel verbinden: In Kobe soll bereits am 1. August ein Snoopy-Hotel eröffnen. Das berichtet sumikai.com mit Berufung auf die PR Times. Demnach sollen die Gäste des Hauses unter anderem von Bildern der Peanuts-Charaktere an den Wänden begrüßt werden. Nicht nur in den 18 Zimmern soll sich alles um die Geschichten drehen, die auch in der Serie eine Rolle spielten. Themen sind etwa Freundschaft, Liebe und Philosophie.

Zudem sollen im hauseigenen Restaurant natürlich Snoopys Leibspeisen auf der Karte stehen. Deshalb kann man unter anderem Pizza und Schokoladenkuchen bestellen.