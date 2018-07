Geschichten erzählen, alte Erinnerungen wiederbeleben und neue schaffen, das ist sein Anspruch: Sven Wassmer (zwei Sterne im Guide Michelin und 18 GaultMillau-Punkte) will im Grand Hotel Quellenhof ein neues Gastronomie-Konzept lancieren. Mit im Boot ist auch seine Ehefrau Amanda Bulgin.

In den vergangenen Monaten verkündete das Wellbeing & Medical Health Resort eine Rundumerneuerung des Grand Hotel Quellenhof anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums 2019 – und damit verbunden viele weitere Vorhaben. Eine davon ist die Realisierung eines Lifestyle-Restaurant-Konzeptes im Juli 2019 unter der Leitung von Sven Wassmer, der mit seinen 31 Jahren heute bereits zwei Michelin-Sterne und 18 GaultMillau-Punkte vorweisen kann. Seine Ehefrau Amanda Bulgin wird als Sommelière das Weinangebot im Quellenhof betreuen. «Immer mehr und mehr Menschen reisen für außergewöhnliche Gourmet-Erlebnisse. Mit Sven Wassmer haben wir einen äußerst talentierten jungen Chef gefunden, der vom Stil her perfekt zu unserem Produkt passt – und Ambitionen hat, dieses gemeinsam mit uns weiter an die Spitze Europas voranzutreiben», sagt Hoteldirektor Marco R. Zanolari über den Neuzugang.

Nebst dem IGNIV by Andreas Caminada soll dieses erweiterte Gastronomie-Angebot das Grand Resort Bad Ragaz zu einer Kulinarik-Destination machen. Das mit dem jungen Fricktaler geplante Konzept ersetzt zukünftig das bisherige Restaurant Bel-Air und gliedert sich in zwei Einheiten auf: So wird es im aktuellen "Bel-Air rot" ein gesundheitsbewusstes, täglich geöffnetes Lifestyle-Restaurant geben. Die hier angebotenen Gerichte werden durch eine Ernährungsberaterin in Zusammenarbeit mit dem von Wassmer geführten Küchenchef erarbeitet. Das jetzige "Bel-Air blau" wird das Signature Restaurant des Zwei-Sterne-Kochs Sven Wassmer, der die Gäste hier ab Juli 2019 an fünf Abenden pro Woche in familiärer Atmosphäre begrüßt – mit offener Show-Küche und spektakulärem Weinkeller.

Der bodenständige Wassmer macht sich stets zum Ziel, Geniesser und Experten gleichermassen zu begeistern. "Umgeben von der Natur und den Bergen ist das Grand Resort Bad Ragaz wunderschön gelegen und meine Produzenten sowie Top-Winzer sind in unmittelbarer Nähe", so der Koch. Renato Wüst, Executive Chef des Grand Resort Bad Ragaz, der am 1. Juli 2018 sein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat, wird weiterhin die Bereiche Bankett und Room Service, sowie die Restaurants "Namun", "Zollstube", "Olives d’Or" und das Hotel Schloss Wartenstein kulinarisch leiten.

Zur Vita von Sven Wassmer

Nach Lehr- und Wanderjahren in renommierten Häusern, unter anderem im Schloss Schauenstein in Fürstenau, war Sven Wassmer von Dezember 2014 bis Mai 2018 als Head Chef im Restaurant 7132 Silver im Hotel 7132 in Vals tätig. 2016 wurde er von GaultMillau als Entdeckung des Jahres mit 17 Punkten aufgenommen. Eine Punktzahl, die davor noch nie auf Anhieb vergeben wurde. Im gleichen Jahr erhielt er den ersten Michelin-Stern. Ein Jahr darauf folgte schon der zweite. 2017 wurde Sven Wassmer zudem von GaultMillau als Aufsteiger des Jahres geehrt und seine Leistungen mit 18 Punkten honoriert.