Der beste Sommelier der Welt arbeitet im Feuerstein Nature Family Resort im Südtiroler Pflerschtal: Eros Teboni wurde beim internationalen Wettbewerb der FIS Worldwide Sommelier Association in Rom mit diesem Titel ausgezeichnet.

Der 27-jährige Südtiroler hat seine Leidenschaft für Wein schon sehr früh entdeckt. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte der gebürtige Sterzinger Önologie in Trient, um danach sein erstes nationales Sommelier-Diplom in Österreich zu erwerben. Darauf folgte die internationale Auszeichnung zum "Certified Sommelier" am „Court of Master Sommelier“ mit Sitz in London. Seit Juni 2018 ist Eros Teboni im Feuerstein Nature Family Resort im Südtiroler Pflerschtal für eine erstklassige Auswahl der edlen Tropfen verantwortlich. Gemeinsam mit seiner Freundin Rosa Besler will er das Familienhotel als neue Top-Adresse für Kulinarik und Weinkultur in den Alpen etablieren.