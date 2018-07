Das Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa soll im Februar 2019 eröffnet. Und das Team steht schon in den Startlöchern: Die Pre-Openingphase wird von einem Kompetenzteam der Althoff Hotels (Dachmarke von Ameron) gestaltet. Federführend verantwortlich zeichnet Jörg Hansmann, der seit 1. Juli General Manager des neuen Resorts ist.

Jörg Hansmann ist ein erfahrener Direktor und Vertriebsexperte für Hotels. Neben Tätigkeiten in internationalen Hotelunternehmen, mit letzter Station in München, hat der 48-Jährige seine Kenntnisse auch in renommierten Urlaubshotels im Mittelmeerraum gesammelt. Der gebürtige Badener freut sich auf seine neue Tätigkeit.

Für das Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa wird das direkt am Alpsee gelegene Ensemble der Traditionshäuser Alpenrose, Jägerhaus und Schlosshotel Lisl derzeit saniert und durch Neubauten so ergänzt, dass das Konglomerat eine Einheit bildet. Insgesamt entstehen 137 Zimmer mit Konferenz- und Spa-Bereich. Kulinarischer Höhepunkt sind die, an die verschiedenen historischen Gebäude und ihre Geschichte angepassten, Gastronomie-Konzepte. So wird das Bräustüberl regionale bayerische Küche in rustikalem Ambiente bieten und das Restaurant Alpenrose anspruchsvolle Alpenkulinarik. Frühstücksgäste und Tagesbesucher werden vor allem im Restaurant Lisl mit großem Wintergarten und Terrasse bewirtet.

Um die Entwicklung des Gastronomie-Konzepts kümmern sich zwei Althoff Experten: Andreas Schmitt, Geschäftsführer der Althoff Hotels, sowie Jan Phillip Langhammer, Direktor im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. Birgit Gemmer bringt als Regional Director of Sales & Marketing für Ameron Süddeutschland ihre Kontakte und ihre langjährige Erfahrung ein, um das neue Hotel am Markt zu positionieren. Vervollständigt wird das Kompetenzteam durch Michael Lutz, Director of Operations für Ameron Deutschland, der über umfassende Expertise in der Eröffnung von Hotels verfügt und alle neuen Projekte der Marke verantwortet.

Aktuell sind allerdings noch längst nicht alle Stellen besetzt. Das Team such noch 100 Voll- und Teilzeitkräfte.