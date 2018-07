Seit April herrscht in Deutschland eine Wärme wie seit über 450 Jahren nicht mehr. Kein Wunder also, dass deutsche Feriendestinationen wie Nord- und Ostsee derzeit boomen. In den Städten geht es im Hochsommer traditionell etwas ruhiger zu, dennoch ist man vielerorts zufrieden.

BERLIN: HOCH-SPRUNG IM AUGUST

Ausgangslage: Uneinheitlich war die Prognose für den Juni. Einige Hauptstadt-Hoteliers sahen ein ähnliches Business wie im Vorjahr, andere erwarten eine deutlich schlechtere Belegung. Letztlich gab es keine relevanten Veränderungen zu 2017.

Fairmas-Ausblick: Der Ausblick auf den Monat Juli kann die Spree-Hoteliers nicht zufriedenstellen, denn Belegung und Rate sind mit drei bzw. vier Prozent im roten Bereich. Einzig die Berliner »Fashion Week« sorgt mancherorts für gute Nachfrage. Besser sieht es hingegen im August aus, der mit einem RevPAR-Plus von 9 Prozent prognostiziert wird. Leichtathletik-EM und IFA werden als Gründe genannt.

DÜSSELDORF: KLEINES SOMMERHOCH AM RHEIN

Ausgangslage: Im Juni ging der Trend zurück in den Wachstumsbereich, allerdings erwies sich die Nachfrage in Düsseldorf als nicht stark klassifiziert.

Fairmas-Ausblick: Die Erwartungen an den Monat Juli steigen – zumindest in Bezug auf die Belegung. Dennoch sehen die Fairmas-Partnerhotels aktuell wenig Bewegung in den Büchern, was den prognostizierten Rückgang bei der durchschnittlichen Zimmerrate um 0,5 Prozent erklärt. Im August geht der Trend ins Positive. Die Belegung soll um 4 Prozent steigen, der RevPAR gar um 6,5 Prozent.

KÖLN: IM GAMESCOM-FIEBER

Ausgangslage: Auch wenn zusätzliches Messegeschäft ausblieb, konnten sich die Hoteliers in der Domstadt im Juni über eine Wachstums-

rate von 7 Prozent bei der Belegung und 10 Prozent beim RevPAR freuen.

Fairmas-Ausblick: Der Ausblick auf den Juli ist nach wie vor positiv, wenn auch nicht auf dem Niveau des Vormonats. Es bleibt abzuwarten, was der Christopher Street Day und das Gaming Event ESL One bringen. In Bezug auf die Messe- und Urlaubssituation ist der August 2018 vergleichbar zum Vorjahr. So lassen sich die Wachstumsraten von 7 Prozent beim RevPAR am ehesten mit der von Jahr zu Jahr größerer werdenden Gamescom begründen.

FRANKFURT: STAGNATION IN DER FERIENZEIT

Ausgangslage: Die A-Messe Achema ist ein echter Ratentreiber und wurde dementsprechend eingepreist. Die Folge: Ein RevPAR-Plus von stattlichen 40 Prozent im Juni.

Fairmas-Ausblick: Kaum Bewegung zum Vorjahr erwarten die Frankfurter Hoteliers im Juli und August. Beiden Monaten gemein ist die geringer prognostizierte Auslastung von ca. 4 Prozent. Gleichzeitig soll die Rate minimal steigen, sodass ein leicht im positiven Bereich stehender RevPAR erwartet wird.

MÜNCHEN UND SEINE MEDIZIN-KLIENTEL

Ausgangslage: Die Messen Intersolar und Automatica sowie einige Top-Konzerte, durch die an den Wochenenden eine höhere Nachfrage realisiert wurde, stärkten zuletzt die Performance an der Isar.

Fairmas-Ausblick: Der Juli ist traditionell in München ein starker Business-Monat, da hier die Sommerferien erst Ende Juli beginnen. Zusätzlich setzt die Branche auf das Wiedererstarken der Nachfrage aus dem arabischen Raum, auch wenn erkennbar ist, dass der »Medizintourismus« rückläufig ist. Im August wird mit dem Kongress für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein echter Ratentreiber erwartet.

HAMBURG: JAHR 1 NACH DEM G20-GIPFEL

Ausgangslage: Die Prognose für die Belegung verbesserte sich in ser Hansestadt zwar, aber leider zulasten des durchschnittlichen Zimmerpreises, welcher sich um 4 Prozent verschlechterte.

Fairmas-Ausblick: Urlaubszeit und das Fehlen des G20-Gipfels aus dem Vorjahr erklären den um 13 Prozent gefallenen RevPAR im Juli. Besser sieht es im August aus, wo Rate und RevPAR leicht im positiven Bereich liegen. Dennoch: Das wegen erheblicher Mehrkosten, insbesondere zur Terrorabwehr, abgesagte Alstervergnügen Ende August hinterlässt Spuren.