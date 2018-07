Hotel und Gastronomie im Freilichtmuseum in Neu-Anspach im Hochtaunuskreis in Hessen werden ab 2019 von einem Unternehmen aus der Rhön betrieben. In dem Landhotel sollen vor allem an den Wochenenden Familien unterkommen.

Montags bis freitags sollen in erster Linie Business- und Busreisegruppen angesprochen werden. Zudem ist die Eröffnung eines Kaffeehauses geplant. Anfang 2019 sollen zunächst das Landhotel und die Martinsklause eröffnet werden. Auf ein weiteres F&B-Outlet, das Wirtshaus zum Adler, müssen die Gäste noch bis Sommer 2019 verzichten. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, muss das Gebäude erst saniert werden.

In den vergangenen 22 Jahren war eine Familie als Pächter aufgetreten. Diese hatte sich nun nicht mehr um den Job beworben. Der neue Betreiber, die Howa-Gruppe, hat bereits Erfahrung im Gastgewerbe.