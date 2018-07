Die Barceló Hotel Group investiert 2018 rund 15 Millionen Euro in Renovierungen und Eröffnungen ihrer Häuser – und sie schafft damit mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze.

So werden unter anderem alle Zimmer des Barceló Sevilla Renacimiento renoviert und das Barceló Costa Ballena rundum erneuert. In den kommenden drei Jahren sind zudem vier Hoteleröffnungen in Andalusien geplant. Unter anderem entsteht im zweiten Quartal 2019 ein neues Haus der Marke Occidental Hotels & Resorts in der Provinz Málaga, das Occidental Fuengirola.

Für die Sommersaison 2018 erwartet die Hotelgruppe in Andalusien außerdem einen mindestens fünfprozentigen Anstieg der Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr und eine Zimmerauslastung von 80 Prozent im Juli sowie 90 Prozent im August. Den Hauptmarkt der andalusischen Häuser bildet Spanien, gefolgt von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Belgien. Die Hotelgruppe rechnet mit einer Verteilung von etwa 75 Prozent an Familien und 25 Prozent an Paaren. Aufgrund der wachsenden Nachfrage von Familien und der steigenden Erlebnisorientierung hat die Barceló Hotel Group in einigen Hotels auch das Angebot erweitert. So bietet das Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort in der Nähe von Jerez komplett renovierte Villen für Großfamilien mit gesonderten Kinderbereichen, einen neuen Wasserpark und den Barcy Club mit Animationsprogramm.

Aktuell ist Barceló mit 18 Häusern in sechs Provinzen Andalusiens und einem eigenen Golfplatz in Süd-Spanien vertreten.