Plant HNA den Verkauf von Radisson? Dass dies aktuell geprüft werde, berichtet jedenfalls der Nachrichtendienst Bloomberg.

Der chinesische Konzern hatte Radisson (damals noch Carlson Hotels) 2016 übernommen. In den vergangenen Monaten war HNA aber immer wieder wegen finanzieller Probleme in den Schlagzeilen. Demnach hatte HNA unlängst auch Anteile an der spanischen Gruppe NH Hotels verkauft, um einen Teil seiner Schulden zu tilgen. Auch die Anteile an Hilton Grand Vacations Inc. wurden laut Bloomberg für 1.1 Milliarden US-Dollar veräußert.

Quelle: www.bloomberg.com