Mit einem Novotel und einem ibis erhöht AccorHotels seine Präsenz in Regensburg. Verantwortlich für den Neubau und den Betrieb des Doppelkonzepts ist der langjährige Franchisepartner AP Investhotel. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2019 geplant.

Nach Spatenstich und Baubeginn wurde im Beisein zahlreicher Ehrengäste am Stobäusplatz in Regensburg das Richtfest für die beiden neuen Hotels der Marke Novotel und ibis gefeiert. Yvon Houbé, Eigentümer der AP Investhotel GmbH, die als Franchisepartner von AccorHotels für den Neubau und den Betrieb des Doppelkonzepts verantwortlich zeichnet, unterstrich insbesondere das große touristische Potenzial von Regensburg, das mit den beiden Hotels ab Frühjahr 2019 ergänzt werde.

Als boomender Wirtschaftsstandort verlange die Stadt zudem nach Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten für ihre Business-Gäste – mit Novotel und ibis positioniere AP Investhotel gleich zwei Hotelmarken, die in diesem Segment angesiedelt sind. Yvon Houbé, der unter anderem Hotels in Bamberg, Konstanz, Wiesbaden und Heilbronn betreibt, will sich in Regensburg „nachhaltig engagieren“ und mit dem Doppelkonzept aus Novotel (124 Zimmer) und ibis (135 Zimmer) international wie regional ein breites Zielgruppenspektrum ansprechen.