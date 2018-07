Mit Philipp Pögl als F&B Direktor und Stephan Eberhard als Küchendirektor leiten künftig zwei Mitarbeiter aus den eigenen Reihen den vielseitigen F&B-Bereich des Hotel Adlon Kempinski Berlin.

Philipp Pögl zeichnet als Director of Food & Beverage für die Gesamtleitung verantwortlich. Damit obliegt ihm neben der Koordination sämtlicher Service- und Küchenabläufe auch die Führung der knapp 200 Mitarbeiter. Ebenso ist der gebürtige Österreicher entscheidend an der Entwicklung neuer Gastronomiekonzepte beteiligt. Er folgt auf Sebastian Müller, der sich nach zwei erfolgreichen Jahren neuen Aufgaben gestellt hat. Seit Januar 2016 als Assistant F&B Manager im Hotel Adlon Kempinski tätig, bewies Pögl ein großes Organisations- und Führungsgeschick und wurde im November 2016 zum Assistant Director of F&B befördert.

Stephan Eberhard leitet als Küchendirektor die Gesamtküche des Adlon und ist somit für rund 80 Köche, das Stewarding sowie die kulinarische Bewirtung der jährlich rund 350.000 Hotel-, Restaurant- und Bankettgäste zuständig. Seine Ausbildung absolvierte der gebürtige Berliner im Hotel Hilton Berlin unter Thea Nothnagel. Während seiner Stationen in Spanien, Österreich und der Schweiz sammelte der 37-Jährige umfassende Erfahrungen in namhaften Hotels und war als Executive Sous Chef im Westin Grand München und zuletzt im Sheraton Essen Hotel als Küchenchef tätig. Ende 2015 wechselte er als Bankett-Küchenchef ins Hotel Adlon Kempinski und wurde 2017 aufgrund seiner überzeugenden Managementfähigkeiten zum Executive Sous Chef befördert. Darüber hinaus überzeugte Eberhard mit großem Know-how in den Bereichen Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation.

Das Adlon Kempinski hat insgesamt sechs F&B-Outlets. Darunter das mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten "Lorenz Adlon Esszimmer" (europäisch inspirierte Küche) und das "Sra Bua by Tim Raue" mit asiatischer Küche.