Die niederländische Hotelgruppe European Hotel Management B.V., Inhaber der Apollo Hotels, wird von der Hotelgruppe Fattal Hotels übernommen. Das israelische, börsennotierte Unternehmen erweitert damit sein Portfolio, zu dem unter anderem die Leonardo-Hotels gehören, um 13 weitere Häuser.

Die Vorstände beider Unternehmen haben jetzt einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Übernahme umfasst alle 13 Apollo-Hotels der Gruppe. Das Wellnessresort Thermae 2000 in Valkenburg, eine Tochtergesellschaft der niederländischen Hotelgruppe, ist in die Transaktion nicht eingebunden.

„Die Niederlande sind ein sehr wichtiges Bindeglied in der internationalen Geschäftswelt. Wir haben deshalb aktiv nach einer Plattform gesucht, um den Grundstein für die weitere Expansion unserer Gruppe zu legen“, sagt David Fattal, Inhaber und CEO von Fattal Hotels. European Hotel Management biete exzellente Hotels, eine starke nationale Marke und ein äußerst professionelles Team, mit dem die Fattal-Gruppe ihre Wachstumsziele weiter verwirklichen könne.

Bas Tolmeijer, Mitgründer der European Hotel Management B.V., sagte: „Seit der Eröffnung unseres ersten Hotels in Lelystadt im Jahr 2006 hat unsere Gruppe eine sehr positive Entwicklung genommen. Jetzt sind wir eine der größten Hospitality-Organisationen in den Niederlanden. Fattal Hotels ist ein starkes und wegweisendes Unternehmen, das unsere Kette weiterentwickeln kann. Darüber hinaus können wir optimal vom Business-Netzwerk und dem Know-how der Gruppe profitieren.“

Der Transfer soll bis zum 1. September 2018 abgeschlossen sein. Unter der Apollo Marke weiterhin betrieben, wird das gesamte Personal, mit Ausnahme des Vorstands, übernommen. Bas Tolmeijer: „Wir sind Unternehmer mit einer großen Leidenschaft für Gastfreundschaft und werden weiterhin in hervorragende Konzepte in den Niederlanden und darüber hinaus investieren, beginnend mit der weiteren Umsetzung der Expansionspläne in Thermae 2000.“

European Hotel Management wurde 2005 von den Hotelveteranen Willem-Jan van den Dijssel, Bas Tolmeijer und Francesco Monaco gegründet. Nachdem die Hotelgruppe zunächst mehrere Marken führte, änderte das Unternehmen vor einigen Jahren seinen Kurs, um sich ausschließlich auf die Entwicklung einer eigenen Marke (Apollo) zu konzentrieren. Unter anderem fokussierte sich die Gruppe auf die Entwicklung und den Betrieb von starken Food & Beverage-Konzepten wie Floor 17 Amsterdam, Bierfabriek Almere und den Harbour Club in Amsterdam-Zuid und Vinkeveen.