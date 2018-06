Die Beachcomber Resorts & Hotels haben mit „Teens Club Beachcomber“ eine neue mobile App ins Leben gerufen, die ein innovatives soziales Netzwerk für Teenager bieten soll. Mittels Geolocation werden die zwölf- bis 17-jährigen Gäste per kostenloser App mit anderen Teenagern, die im gleichen Hotel wohnen, verbunden.

Mit der neuen App sollen Jugendliche, die im Hotel übernachten, ermutigt werden zu interagieren, zu kommunizieren und an den angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. Am Tag nach dem angegebenen Abreisedatum des Benutzers wird die Anwendung automatisch deaktiviert und ist nicht mehr nutzbar.

Um die „Teens Club Beachcomber App“ zu aktivieren, müssen sich Jugendliche mit dem Animationsteam treffen und die Zustimmung ihrer Eltern einholen. Dann erstellen sie ihr Profil, das die Daten des Aufenthalts und die Interessen angibt, erhalten Zugriff auf den Zeitplan ihres Hotels und können Chats mit anderen Jugendlichen starten. Nutzer erhalten Benachrichtigungen über die Aktivitäten, an denen sie Interesse gezeigt haben, können Freunde dazu einladen, die Ereignisse bewerten und sogar eigene erstellen. Die App nutzt Geolocation, um Benutzer durch das Hotel zu führen und ihnen zu sagen, wenn ihre Freunde in der Nähe sind.

Das Projekt entstand aus dem Bestreben der Beachcomber Hotelgruppe, seine jugendlichen Kunden zu unterstützen, ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen. In Zusammenarbeit mit Agileum, einem führenden Unternehmen für IT-Beratung und Systemintegration, wurde die Teens Club Beachcomber Anwendung entwickelt, die seit 2016 im Victoria Beachcomber Resort & Spa getestet wurde. Aktuell ist sie für jugendliche Gäste des Victoria Beachcomber Resort & Spa und Mauricia Beachcomber Resort & Spa erhältlich und wird nach und nach auch in den anderen Häusern – als nächstes im Canonnier Beachcomber Resort & Spa – zur Verfügung stehen.

„Wenn es darum geht, junge Menschen in unseren Hotels anzusprechen, ist diese mobile App ein Plus: Sie ist trendy, einfach zu bedienen und passt perfekt zu Beachcombers Vision von Innovation“, so Rico Paoletti, General Manager von Victoria Beachcomber und Mauricia Beachcomber. „Teens Club Beachcomber“ ist bereits jetzt ein Erfolg bei den jüngeren Kunden: Über 70 Prozent der Teenager-Gäste in den jeweiligen Hotels haben die App in den letzten Monaten heruntergeladen.