Ab sofort können Gäste der H-Hotels Gruppe mit dem Smartphone oder der Smartwatch bezahlen. Pünktlich zum Start des Bezahldienstes Google Pay in Deutschland am 26. Juni, stellt die H-Hotels-Gruppe ihren Gästen diese Methode, ebenso wie das Bezahlen über Apple Pay, zur Auswahl.

Google Pay und Apple Pay sind kontaktlose Bezahlvarianten, bei denen das Smartphone oder die Smartwatch vor ein entsprechendes Lesegerät gehalten und dadurch Zahlungen autorisiert werden. Voraussetzung ist die Verknüpfung mit einer gültigen Kreditkarte. Während des Bezahlvorganges wird per NFC (Near Field Communication) ein einmaliger Schlüssel, ein sogenannter Token, an das Kassensystem übermittelt, nicht jedoch die hinterlegte Kreditkartennummer. Authentifiziert wird jede Zahlung oder wahlweise Zahlungen ab einer gewissen Höhe per Code, Face- oder Touch-ID.

Während der Suchmaschinenriese Google seinen Bezahldienst jetzt offiziell auch in Deutschland eingeführt hat – Kooperationspartner ist unter anderem die Commerzbank – ist Apple Pay mangels teilnehmender Bank in Deutschland noch kein offizielles Zahlungsmittel. Dennoch haben einige große Unternehmen diese Bezahlmethode bereits bei sich eingeführt.

In der Hotellerie geht H-Hotels.com nun allen voran. Apple Pay wurde in den 60 zur Gruppe gehörenden Hotels erfolgreich eingeführt. Interessant ist dies vor allem für internationale Kunden, bei denen die von Apple 2014 vorgestellte Bezahlmöglichkeit bereits eingeführt wurde. Dazu zählen aktuell rund 20 Länder.

Für H-Hotels.com sind beide Bezahlvarianten ein selbstverständlicher Service für die Gäste. „Bargeldloses Bezahlen wird immer mehr zunehmen. Wir befinden uns in einem smarten Zeitalter. Da halten wir Schritt und machen technische Fortschritte natürlich auch sofort für unsere Kunden nutzbar“, begründet CCO Andreas von Reitzenstein den schnellen Einstieg der H-Hotels-Gruppe, die diesen Service als erste deutsche Hotelgruppe anbietet.