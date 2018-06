Vor den Toren des Europa-Park in Rust entsteht bis Ende 2019 die Wasserwelt "Rulantica"– und als Teil davon das sechste Erlebnishotel des Resorts. Der Spatenstich für Krønasår ist nun erfolgt. Es wird ein Hotel sowie ein Naturkundemuseum und bietet Platz für bis zu 1.300 Gäste.

Im Frühjahr 2019 geht das Krønasår an den Start. Es ist einem Naturkundemuseum nachempfunden und bietet allen wissenshungrigen Entdeckern und Abenteurern einen ganz besonderen Aufenthalt. Schon im Eingangsbereich werden die Übernachtungsgäste von dem mystischen und imposanten Skelett der Meeresschlange Svalgur in Empfang genommen. Sie ist Teil der Geschichts- und Themenwelt von MackMedia und Mack Solutions rund um die sagenumwobene Insel „Rulantica“ und steht sinnbildlich für die gewohnt hohe Gestaltungsqualität des Europa-Park. Darüber hinaus können die Besucher während ihrer Anwesenheit auf weitere einzigartige und historische Artefakte des „Adventure Club of Europe“ gespannt sein.

276 Themenzimmer und 28 Suiten bieten Platz für 1.300 Gäste. Eine Brücke, welche das Krønasår mit der neuen Wasserwelt verbindet, ermöglicht den Übernachtungsgästen einen direkten Zugang. Das Hotel bietet ein Fine Dining-Restaurant namens „Tre Krønen“ und einem „Chef´s Table“ mit exklusivem Blick in die Küche.

Die Europa-Park Inhaberfamilie Mack vor dem Haupteingang des sechsten Hotels „Krønasår“ mit Kai-Achim Klare (Bürgermeister Rust, 2.v.li.), Frank Scherer (Landrat des Ortenaukreises, 4.v.re.) sowie den Europa-Park-Seelsorgern und den Zimmermännern. (©Europa-Park)

Das Restaurant „Bubba Svens“ ist die richtige Adresse für ein gemütliches Abendessen. Mit 650 Sitzplätzen innen und 260 Sitzgelegenheiten außen bietet es viel Platz und ein auf die Familie abgestimmten Speisen- und Getränkeangebot. Zu später Stunde kann die Reise in der „Bar Erikssøn“ fortgesetzt werden. Zudem steht das „Café Konditori“ im ersten Obergeschoss für eine kleine Auszeit zur Verfügung.

Mit dem Bau des sechsten Erlebnishotels erweitert der Europa-Park seine Bettenanzahl auf 5.800 und schafft zusätzlich circa 250 neue Arbeitsplätze. Zudem ergänzen zwei vielfältig nutzbare Veranstaltungsräume das Confertainment-Angebot des Europa-Park.