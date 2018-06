Mitten in der Innsbrucker Innenstadt saniert die Meininger Gruppe ein sechsstöckiges Haus, gemeinsam mit der BHS Immobilienverwaltung soll Mitte des Jahres 2020 ein 76-Zimmer-Hotel entstehen. Das Gebäude auf der Blasius-Hueber-Straße wird vollständig saniert und erweitert. Die Fassade des Hauses soll dabei erhalten bleiben. Auf den sechs Etagen sind 76 Zimmer und 261 Betten in unterschiedlichen Zimmertypen – vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal – geplant.

Im Erdgeschoss des Gebäudes werden sich die öffentlichen Bereiche wie Rezeption, Lobby, Lounge, Bar und Frühstücksraum, sowie die für Meininger typische Gästeküche und Gamezone befinden.

Die Inneneinrichtung des Hotels wird wie für Meininger üblich, basierend auf einem individuellen Thema mit lokalem Bezug gestaltet. „Innsbruck ist ein interessanter und wichtiger Standort. Die Stadt selbst bietet viele Sehenswürdigkeiten aber auch die Berge rund um Innsbruck ziehen zu jeder Jahreszeit zahlreiche Touristen an. Neben Wandern oder Wintersport, locken zudem verschiedene Events und Messen nach Innsbruck“, so Doros Theodorou, CCO der Meininger Hotels. „Daher erwarten wir, wie für Meininger typisch, einen bunten Mix an Gästen aus Individualreisenden, Backpackern, Businessreisenden, Gruppen und Familien.“