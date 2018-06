Das neue Holiday Inn München-Leuchtenbergring der Real I.S. hat gestern offiziell eröffnet. Das Hotel wird von UBM Hotels gemeinsam mit Vienna House im Rahmen eines Franchisevertrages mit der InterContinental Hotels Group (IHG) betrieben.

Für die IHG ist es das 30. Hotel der Marke Holiday Inn in Deutschland. Das im Stadtteil Haidhausen gelegene Haus bietet 279 Zimmer, Executive Zimmer und Suiten sowie acht Meetingräume mit rund 600 Quadratmetern Veranstaltungsfläche. Zudem stehen den Gästen eine Tiefgarage mit 121 Stellplätzen sowie eine Business Lounge und ein Fitnessraum zur Verfügung. Der begrünte Innenhof „Pocket Park“ mit rund 3.000 Quadratmetern bietet Rückzugsmöglichkeiten zur Erholung und Entspannung. Der Hotelbetrieb ist an das, als Büro- und Handelsimmobilie genutzte Objekt mit der Adresse „Leuchtenbergring 20“, angeschlossen. Sowohl das Hotel als auch die Büro- und Einzelhandelsflächen wurden von UBM Development entwickelt. Die Gesamtfläche beläuft sich auf rund 35.000 Quadratmeter. Das Holiday Inn mietet dabei auf fünf Etagen rund 13.000 Quadratmeter.

„In Deutschland entscheiden sich die Inlandsreisenden zunehmend dafür, auf die bekannten Namen zu setzen, was die Nachfrage nach unseren Hotels, einem starken Wachstumsmotor der IHG, weiter ankurbelt“, erklärt Martin Bowen, IHG’s Head of Development, DACH. Die IHG hatte bis dato 29 Holiday Inn Hotels (6.712 Zimmer) in Deutschland eröffnet, davon sieben Hotels (1.527 Zimmer) in der Entwicklungs-Pipeline. Bundesweit verfügt die IHG über insgesamt 77 Hotels (15.632 Zimmer), davon 43 Hotels (7.539 Zimmer) in der Entwicklungs-Pipeline. Real I.S. hat die von UBM Development entwickelte Immobilie in München für den „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ erworben.