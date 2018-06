Das erste europäische Haus der Marke Delta Hotels by Marriott geht in Frankfurt Offenbach an den Start. Es soll in den 223 Zimmern und dem großzügigen Tagungsbereich Unkompliziertheit für Freizeit- und Businessreisende vermitteln.

Marriott International hatte die kanadische Delta-Kette mit ihren Vier-Sterne-Hotels vor drei Jahren übernommen. Das Europa-Debüt liegt direkt am Mainufer zwischen Frankfurt und Offenbach und zählt bereits als Landmark der Stadt und der Marke. Das Haus bietet 223 großzügige Zimmer und Suiten, ein 24-Stunden geöffnetes Fitnesscenter sowie einen 590 Quadratmeter Fläche umfassenden Tagungsbereich mit neun multifunktionellen Räumen.

Mit Delta biete man eine unangestrengte und doch behagliche Hotelerfahrung, so John Licence, Vice President Premium and Select Brands Europa. „Oder ganz einfach gesagt: Wir lassen das Überflüssige weg und konzentrieren uns darauf, das Wesentliche richtig zu machen.“