Auf der Fachtagung „HR live 2018. Kooperationen in der Personalarbeit gestalten“ stellt die Hochschule München wichtige Ergebnisse der EU-Interreg Österreich-Bayern-Studie „Trail for Health Nord“ vor. Die Veranstaltung findet am 4. Juli 2018 in der Hochschule München, Fakultät für Tourismus, statt.

Zusammen mit den Projektbeteiligten präsentieren und diskutieren im Rahmen der Tagung sowohl Personalverantwortliche aus Tourismusdestinationen ihre Human-Resources-Konzepte als auch weitere innovative Kooperationen und Hoteliers aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen kooperativ gedachte Personalkonzepte – ob innerhalb einer Region, innerhalb eines Hotelverbunds oder mit anderen Branchen.

Die Fachtagung „HR live 2018. Kooperationen in der Personalarbeit gestalten“ findet am 4. Juli von 9.00 bis 17.00 Uhr an der Hochschule München (Fakultät für Tourismus) in der Schachenmeierstraße 35 statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Celine Chang, Katrin Rica Eberhardt, Sylvie Konzack, Agostino Cisco und Finan Carey.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen per E-Mail bei Katrin Eberhardt unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Für die Registrierung werden folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Unternehmen, Position sowie Ort/Land. Weitere Informationen unter www.tourismus.hm.edu.