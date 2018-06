Die Design Hotels wachsen weiter und haben mittlerweile über 300 inhabergeführten Hotels im Portfolia. Premiere feierte die Kooperation unlängst in Dubai.

Als erstes Design Hotels Mitglied in den Vereinigten Arabischen Emiraten empfängt das Form Hotel Dubai seine Gäste in zeitlosem Design (Top hotel berichtete). Eine weitere, neue Destination für Design Hotels ist das litauische Vilnius. Das Hotel Pacai spiegelt sowohl die städtische barocke Grandeur des 17. Jahrhunderts als auch die zeitgenössischen Strömungen der Hauptstadt wider. Dank passionierter lokaler Architekten und Designern wurde das einst schönste Gebäude des Großherzogtums Litauen zu neuem Leben erweckt.

An Orten, die bereits im Design Hotels Portfolio auftauchen, stehen diese neuen Mitglieder: In einem der bekanntesten Gebäude in Tiflis, einem ehemaligen Verlagshaus, liegt das neue Stamba Hotel. Aufgrund der Industrie-Architektur und der Einbindung von alten Druckerei-Utensilien, entsteht hier ein ganz besonderer Charme gepaart mit individuellem Service. „Grand Hotel neu erfunden”, so lautet das Motto des Hotel St. George in Helsinki. Gegenüber des Old Church Parks liegt das sorgfältigst restaurierte Gebäude, reich an Kunstgegenständen und modernem Design.

Bewegter kann eine Geschichte, wie die des Le Collatéral, kaum sein. Von der Kirche zum Cabaret, dann Einrichtungsladen und nun Galerie und Hotel. Das Gebäude aus dem 6. Jahrhundert, mit „neuen“ Elementen aus dem 18. Jahrhundert, hat viele Wandlungen erlebt. Individuelle Gastfreundschaft, Inspiration, Erholung und das Knüpfen von neuen Kontakten – all das steht im Mittelpunkt des Flimser The Hide Hotels, welches in einem UNESCO Weltkulturerbe-Gebiet (reich an kristallenen Geode-Steinen) liegt.