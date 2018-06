Die Berliner Amano Group hat seit 2009 bereits fünf Häuser eröffnet. Zuletzt startete das Amano Home, ein Apartmenthaus in Berlin-Mitte. Seitdem war es etwas ruhiger um die Hotelgruppe geworden. Aber das war nur die Ruhe vor dem Sturm.

Denn aktuell hat Amano sechs neue Projekte in der Pipeline. Allein für Berlin planen die Geschäftsführer Ariel Schiff und Phillip Rokeach die Eröffnung von vier neuen Häusern. Hinzu kommen jeweils ein Projekt in München und Leipzig. Trotz klarer Unterschiede im Hinblick auf Standort und Konzept weisen alle Häuser laut den Verantwortlichen die typische Amano-DNA auf: Luxuriöses Wohngefühl, gute Lage und ein hochwertiges Gastronomieangebot zu moderaten Preisen.

Das erste Haus startet im Frühjahr 2019 an der Berliner Friedrichstraße. Hier entsteht mit dem Amo by Amano laut den Verantwortlichen "Deutschlands erstes unterirdisches Hotel". Detaillierte Informationen zu dem Projekt sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Im Herbst 2019 folgt ein neues Hotel an der Stralauer Allee – das Amano Eastside. Ebenfalls in Planung befindet sich ein weiteres Haus am Berliner Hauptbahnhof und eines in der City West.

Aber auch außerhalb von Berlin intensiviert die Group ihre Aktivitäten. Mit München und Leipzig stehen zwei deutsche Boom-Städte im Fokus. Bereits im Frühjahr 2019 wird das Mio by Amano in der Münchner Innenstadt eröffnen. Leipzig folgt bis spätestens 2021.