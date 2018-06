Bussi Baby – schon der Name des neuen Budget-Designhotels von Korbinian Kohler sorgte in Vorhinein für viel Wirbel. Jetzt eröffnet das Hotel in Bad Wiessee am Tegernsee und soll Millennials und jung Gebliebenen eine Plattform bieten, unter anderem mit fairen Preisen und anspruchsvollem Wohnkomfort.

„In der Region gab es bisher praktisch keine zeitgemäßen Drei-Sterne-Hotels und gar keines für junge Leute. Mit dem Hotel Bussi Baby schließen wir diese Lücke,“ sagt Korbinian Kohler, Betreiber des Luxushotels Bachmair Weissach und nun auch des Bussi Baby. „Vor allem Menschen im gefühlten Alter zwischen 20 und 35 Jahren mit einer Affinität für moderne bayerische Lebensart bieten wir eine Plattform für ihre Abenteuer in der Region.“

Auf dem Niveau eines Drei- bis Vier-Sterne Hotels soll sich hohe Wohnqualität mit einem lockeren Service vereinen. Das Interieur entwarf Kohler gemeinsam mit der Interior- Designerin Nora Witzigmann. Regionale Akzente setzen sie mit wohlriechendem Zirbenholz, für Möbel und Wandverkleidungen. Echte Hingucker sind auch die mit original Dirndlstoff verkleideten Garderoben und Kissen.

Vor der Renovierung zum Bussi Baby sah der traditionsreiche Kirchenwirt, der zuletzt als Wiesseer Hof betrieben wurde, so aus. (Foto: Wiesseer Hof)

Die insgesamt 42 Zimmer mit 160 Betten gliedern sich in Einzel-, Doppel- und Familienzimmer, außerdem gibt es einen Konferenz- oder Festsaal für bis zu 150 Personen. Die Gäste des Bussi Baby können auch das umfassende Angebot des Bachmair Weissach nutzen, inklusive dem Beach, dem Mizu Onsen Spa oder dem Kids Club.

Gastronomisch bilden Bussi Baby Bar und Restaurant Thai Stüberl das Herzstück des Konzepts. In der Bar serviert das Team um Betriebsleiter Andreas Schulz angesagte Signature Drinks bei lässiger Musik, im Restaurant bietet Koch Lucky Thongtong authentische, frische Thai-Küche – ein echtes Novum am See. Traditioneller entspannen lässt sich dann in zwei Bayerischen Stuben.

Das Haus als Ganzes ist laut Kohler „frech und polarisierend“. Anfangs sorgte schon der Name für einige Aufregung im Tal: Viele hielten es für einen Scherz, dass der traditionsreiche, ehemalige Kirchenwirt nun unter „Bussi Baby“ firmieren sollte. Zumal das Haus bis dahin besonders für althergebrachte Festivitäten und Trauerfeiern genutzt wurde. Einige Gemüter erzürnte gar der Gedanke, es handle sich vielleicht um ein moralisch zwielichtiges Etablissement. Ein Bussi sei etwas harmloses, hält Kohler dagegen, und rechtfertigt seine Namensgebung: „Wir sind hier im wahren Bayern. Immer zwischen der Sehnsucht nach Großstadtfeeling und Liebe zur Tradition.“