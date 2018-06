Im Nordosten von Bad Kreuznach hat Leonardo in seinem 49. Standort in Deutschland ein 91-Zimmer-Hotel eröffnet. In ihrer Strategie sieht sich die Hotelgesellschaft damit auf dem richtigen Weg.

Der fünfgeschossige Neubau bietet 91 hochwertig ausgestattete Zimmer sowie einen großzügigen Tagungs- und Seminarbereich mit einer Fläche von 440 Quadratmetern. Die Hotel-Immobilie gehört dem Unternehmerehepaar Klaus und Steffi Meffert, welches mit der Hotelkette einen Managementvertrag abgeschlossen haben.

»Diese Neueröffnung ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, Standorte in allen attraktiven Business-Destinationen in Deutschland und ganz Europa zu betreiben“, sagte Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. „Seit dem Markteintritt vor zwölf Jahren verdichten wir unser Standort-Netz in Europa immer weiter und betreiben mittlerweile mehr als 130 Hotels. Zukünftig wollen wir an allen wichtigen Reisezielen des Kontinents vertreten sein.“

Das Hotel mit 4.320 Quadratmetern Nutzfläche entstand in rund eineinhalb-jähriger Bauzeit. In der Open-Lobby, bei der Bar und Restaurant nahtlos ineinander übergehen, fühlt sich der Gast von Anfang an willkommen. Der verantwortliche Hotel Interior Designer Andreas Neudahm hat viel Wert auf Hochwertigkeit gelegt. Bei Design und Ausstattung setzte er auf warme Farben wie gedecktes Rot und Gelb, unterstützt durch ein eigens entwickeltes Lichtkonzept. Highlight des Hauses ist das Restaurant „Thielemanns“: Ob zum Lunch oder Abendessen, das Konzept von Chefkoch und Restaurantleiter Thomas Thielemann überzeugt mit regionalen und saisonalen Gerichten, die aus qualitativ hochwertigen Bioprodukten zubereitet werden.