Doppelspitze bei Best Western

Im Juli 2018 wird die Geschäftsführung Best Western Hotels Central Europe GmbH erweitert: Carmen Dücker, die bisher Stellvertretende Geschäftsführerin und Prokuristin bei der Hotelgruppe ist, ergänzt den bisherigen Geschäftsführer Marcus Smola als weitere gleichberechtigte Geschäftsführerin.

Carmen Dücker ist derzeit noch Stellvertretende Geschäftsführerin der Best Western Hotels Central Europe GmbH. Am 1. Juli 2018 wird sie offiziell zur Geschäftsführerin der Hotelgruppe ernannt. Damit bilden Carmen Dücker und Marcus Smola, der seit Anfang des Jahres neben seiner Position als Geschäftsführer parallel auch Vorstand der Best Western Muttergesellschaft DEHAG Hotel Service AG ist, eine Doppelspitze.

Die beiden gleichberechtigten Best Western Geschäftsführer widmen sich unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Während Carmen Dücker alle kunden- und marktrelevanten Bereiche wie Marketing & Sales, Distribution & Revenue Management sowie Reservierungs- und Webtechnologie verantwortet, konzentriert sich Marcus Smola auf die Aufgaben Hotel Development und Hotel Relations.